Испанский депутат Европарламента Клара Агилера заявила, что режим либерализации торговли ЕС с Украиной вызвал беспокойства в ряде европейских стран. Она обратилась к Еврокомиссии с просьбой пояснить, какие меры будут приняты для противодействия негативным последствиям. С письмом парламентария ознакомился RT.

По словам Агилеры, решение Брюсселя либерализовать торговлю с Киевом, принятое в июне 2022 года, привело к притоку на рынок ЕС украинской продукции. В результате уровень цен снизился, что дало основания для беспокойства странам — соседям Украины: Венгрии, Польше, Словакии и Румынии.

Односторонние возражения этих государств были преодолены, пишет депутат, а режим свободной торговли продлён. Более того, в список товаров добавили мясо птицы, яйца и сахар.

«Комиссия утверждает, что торговый поток функционирует хорошо, но в то же время признала наличие «некоторых рисков» того, что такой импорт может привести к снижению уровня цен и создать угрозу для местного производства», — отметила Агилера.

На этом фоне парламентарий попросила пояснить, как ЕК намерена противодействовать негативным последствиям импорта для внутреннего рынка Евросоюза.

Как рассказал в беседе с RT политолог Евгений Михайлов, из-за либерализации торговли ЕС с Украиной многие производители в Восточной Европе лишились дохода и были вынуждены выйти на митинги.

«Украинские товары резко снизили покупательную способность товаров, произведённых внутри Евросоюза. Это плохой результат, это повышает риски для собственных экономик. Настрой руководства Евросоюза мешает принимать кардинальные решения в этом направлении. Страны пытаются сами, но не получается — выходят фермеры, и тогда начинается диалог. Евросоюз берёт на себя обязательства не только по вооружению украинцев, но и по уничтожению собственного сельского хозяйства», — прокомментировал эксперт.

С ноября 2023 года сотрудники польских транспортных компаний и фермеры блокируют пропускные пункты на границе с Украиной. Протестующие требуют отменить льготы для украинских водителей на транспортировку грузов в ЕС и прекратить ввоз украинского сахара.