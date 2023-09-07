Председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер заявил в интервью Figaro, что французские птицеводы страдают от «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских производителей.

Отмечается, что в июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, в связи с чем произошло утроение украинского экспорта куриного мяса в страны ЕС.

«Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения», — сказал Шеффер.

При этом он добавил, что ошибочно поддерживать Украину, «не вглядевшись внимательно», кто получает выгоду.

Ранее в FT заявили, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым финансовым бременем для ЕС.

Также в Parlamentní listy отметили, что восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины.