Во Франции пожаловались на конкуренцию со стороны поставщиков курятины с Украины
Отмечается, что в июне Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз украинской курятины, в связи с чем произошло утроение украинского экспорта куриного мяса в страны ЕС.
«Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения», — сказал Шеффер.
При этом он добавил, что ошибочно поддерживать Украину, «не вглядевшись внимательно», кто получает выгоду.
Ранее в FT заявили, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым финансовым бременем для ЕС.
Также в Parlamentní listy отметили, что восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины.