Parlamentní listy: восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины

Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

Об этом пишет издание Parlamentní listy.

«Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в случае прекращения соглашения с Россией об экспорте зерна украинскую пшеницу направят или через, или сразу в Европу. Также в статье говорится, что аграрии опасаются проблемы с наплывом украинского зерна.

«Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать», — пожаловался фермер Вислав Грын.

Ранее в Словакии выступили за продление запрета экспорта зерна с Украины.

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.