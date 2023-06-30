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Parlamentní listy: восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за зерна с Украины

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Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

Об этом пишет издание Parlamentní listy.

«Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в случае прекращения соглашения с Россией об экспорте зерна украинскую пшеницу направят или через, или сразу в Европу. Также в статье говорится, что аграрии опасаются проблемы с наплывом украинского зерна.

«Сегодня мы, по сути, не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать», — пожаловался фермер Вислав Грын.

Ранее в Словакии выступили за продление запрета экспорта зерна с Украины.

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.

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