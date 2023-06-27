В Словакии выступили за продление запрета экспорта зерна с Украины

Глава Минсельхоза Йозеф Биреш выступил за продление запрета на экспорт украинского зерна и назвал сумму компенсации для страны недостаточной.

«Мы должны использовать все возможности для продления этой меры... €5 млн для Словакии — недостаточная сумма в качестве компенсации», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, неконтролируемый импорт украинского зерна повредил бы аграриям Словакии, а суммы, которую определила Еврокомиссия для поддержки фермеров, недостаточно.

«Ещё есть пакет из национальных источников, но будет проблемой разделить его так, чтобы была сохранена объективность и эти компенсации хоть как-то помогли аграриям», — добавил Биреш.

Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.

В конце мая Еврокомиссия одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.