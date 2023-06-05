Телюс: ЕК продлила запрет импорта зерна с Украины в пять стран до 15 сентября

Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

«Ещё не утверждено и не опубликовано, но у нас есть уже информация, что Европейская комиссия продлила запрет ввоза зерна до 15 сентября. Это очень хорошая информация», — приводит его слова РИА Новости.

В конце мая Еврокомиссия одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.

Ранее ЕК ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.