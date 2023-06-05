Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Телюс: ЕК продлила запрет импорта зерна с Украины в пять стран до 15 сентября

Короткая ссылка
Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Телюс: ЕК продлила запрет импорта зерна с Украины в пять стран до 15 сентября
  • РИА Новости

«Ещё не утверждено и не опубликовано, но у нас есть уже информация, что Европейская комиссия продлила запрет ввоза зерна до 15 сентября. Это очень хорошая информация», — приводит его слова РИА Новости.

В конце мая Еврокомиссия одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.

Ранее ЕК ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить