Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Короткая ссылка
Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.
Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы
  • AFP
  • © OLEKSANDR GIMANOV

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины. Меры вступят в силу с 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», — сообщила Еврокомиссия.

28 апреля Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу по поводу блокирования импорта агропродукции.

Он отметил, что есть все правовые основания для того, чтобы немедленно возобновить аграрный экспорт Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить