Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины. Меры вступят в силу с 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», — сообщила Еврокомиссия.

28 апреля Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу по поводу блокирования импорта агропродукции.

Он отметил, что есть все правовые основания для того, чтобы немедленно возобновить аграрный экспорт Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.