Еврокомиссия договорилась об ограничении экспорта в пять стран ЕС зерна с Украины
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«Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины», — заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Ранее Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.
Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявлял, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.