Еврокомиссия договорилась об ограничении экспорта в пять стран ЕС зерна с Украины

Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.

«Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией по продовольственной продукции с Украины», — заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявлял, что Еврокомиссия готова рассмотреть возможность приостановки ввоза зерна с Украины вплоть до 5 июня, если Польша, Болгария, Венгрия и Словакия отменят односторонние запреты на импорт.