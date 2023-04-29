Украина направила Польше и ЕС ноту протеста из-за блокировки импорта агропродукции

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Украина направила ноты протеста Польше и Евросоюзу по поводу блокирования импорта агропродукции, заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.
Украина направила Польше и ЕС ноту протеста из-за блокировки импорта агропродукции
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам единого рынка ЕС», — приводит РИА Новости слова Николенко в соцсетях.

Он отметил, что есть все правовые основания для того, чтобы немедленно возобновить аграрный экспорт Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.

До этого Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

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