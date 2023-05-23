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ЕК одобрила предоставление €1 млрд Польше на поддержку сельхозпроизводителей

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Еврокомиссия одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.
ЕК одобрила предоставление €1 млрд Польше на поддержку сельхозпроизводителей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия одобрила польскую схему примерно на €1 млрд для поддержки ликвидности сельскохозяйственных производителей», — сообщили в Еврокомиссии.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Между тем польские власти предлагали ЕС запретить ввоз не только украинского зерна, но и мягких фруктов, яиц, птицы, сахара и мёда. Такому решению предшествовали акции польских фермеров

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