Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и другого продовольствия

Польские власти предлагают Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.

Как сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе, польская сторона стремится запретить не только украинское зерно (пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник), но и, например, яйца и сахар.

«Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мёд», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что расширить перечень хотят не только польские власти, но и Болгария и Венгрия.

«Так, например, Болгария хочет внести в список дополнительно муку и масло, а Венгрия — птицу, мёд и муку», — сообщает радиостанция.

Отмечается, что ряд стран, обратившихся по данному вопросу к ЕС, согласовали совместный список, и «он длинный».

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.