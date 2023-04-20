Польша предлагает ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и другого продовольствия
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Как сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе, польская сторона стремится запретить не только украинское зерно (пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник), но и, например, яйца и сахар.
«Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мёд», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что расширить перечень хотят не только польские власти, но и Болгария и Венгрия.
«Так, например, Болгария хочет внести в список дополнительно муку и масло, а Венгрия — птицу, мёд и муку», — сообщает радиостанция.
Отмечается, что ряд стран, обратившихся по данному вопросу к ЕС, согласовали совместный список, и «он длинный».
17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.
19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.