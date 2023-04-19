Polskie Radio 24 сообщило о готовности ЕК запретить импорт зерна с Украины
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Отмечается, что под запрет в ЕС может попасть пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс с Украины.
Данный вопрос, как ожидается, обсудят 19 апреля в 17:00 в ходе встречи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.
Кроме того, во встрече примет участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.
19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.