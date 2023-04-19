Polskie Radio 24 сообщило о готовности ЕК запретить импорт зерна с Украины

Polskie Radio 24 со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза сообщило о готовности Еврокомиссии запретить импорт зерна с Украины.

Отмечается, что под запрет в ЕС может попасть пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс с Украины.

Данный вопрос, как ожидается, обсудят 19 апреля в 17:00 в ходе встречи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.

Кроме того, во встрече примет участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

17 апреля стало известно, что Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины на неопределённый срок.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

19 апреля власти Болгарии приняли решение ввести запрет на ввоз продовольствия с Украины за исключением транзита.