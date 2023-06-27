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Орбан призвал продлить запрет на импорт украинского зерна

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает за продление запрета на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы.
Орбан призвал продлить запрет на импорт украинского зерна
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Соответствующее заявление он сделал на встрече глав правительств стран Вышеградской группы. Его слова приводит пресс-служба венгерского правительства.

«Мы разделяем опасения, которые зерно, поступающее из Украины, вызывает в наших странах. Мы за то, чтобы зерно из Украины отправлялось за пределы Европы, но мы против того, чтобы это зерно оставалось здесь, например в Венгрии, и разрушало весь венгерский зерновой рынок», — сказал он.

Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.

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