ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины

Приграничным с Украиной странам Евросоюза разрешат вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

По его словам, объединение будет рассматривать варианты по предоставлению мер по защите отдельных стран от беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции.

«И один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — сказал Домбровскис в интервью британской газете Financial Times.

Ранее член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины.

Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров.