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ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины

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Приграничным с Украиной странам Евросоюза разрешат вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.
ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Pierre Crom

По его словам, объединение будет рассматривать варианты по предоставлению мер по защите отдельных стран от беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции.

«И один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — сказал Домбровскис в интервью британской газете Financial Times.

Ранее член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины.

Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров.

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