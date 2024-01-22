ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины
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По его словам, объединение будет рассматривать варианты по предоставлению мер по защите отдельных стран от беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции.
«И один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — сказал Домбровскис в интервью британской газете Financial Times.
Ранее член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины.
Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров.