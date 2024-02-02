Фермеры устроили митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде

В Испании несколько десятков фермеров устроили митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде.

Об этом сообщает синдикат Union de Uniones на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что в момент протеста в здании министерства проходила встреча главы ведомства Луиса Планеса с сельскохозяйственными организациями.

«Протест Union de Uniones начался у ворот Министерства сельского хозяйства. Пока одни ведут внутренние переговоры с министром Луисом Планасом на основе выдуманной представительности, другие выступают на стороне фермеров», — отмечается в заявлении.

Ранее фермеры в Брюсселе предприняли попытку прорваться в Евроквартал — полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.