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Фермеры устроили митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде

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В Испании несколько десятков фермеров устроили митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде.
Фермеры устроили митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает синдикат Union de Uniones на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что в момент протеста в здании министерства проходила встреча главы ведомства Луиса Планеса с сельскохозяйственными организациями.

«Протест Union de Uniones начался у ворот Министерства сельского хозяйства. Пока одни ведут внутренние переговоры с министром Луисом Планасом на основе выдуманной представительности, другие выступают на стороне фермеров», — отмечается в заявлении.

Ранее фермеры в Брюсселе предприняли попытку прорваться в Евроквартал — полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.

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