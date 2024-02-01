RT в Telegram
Подпишись

Протестующие фермеры в Брюсселе попытались прорваться в Евроквартал

Короткая ссылка
Фермеры в Брюсселе предприняли попытку прорваться в Евроквартал — полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.
Протестующие фермеры в Брюсселе попытались прорваться в Евроквартал
  • AP
  • © Thomas Padilla

Как сообщает ТАСС, стычки протестующих с полицейскими произошли в районе площади Люксембург у здания Европарламента.

Когда фермеры поняли, что правоохранительные органы не подпустят протестующих ближе чем на 800 м ко дворцу «Европа», они попытались прорвать полицейские заграждения.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста заблокировали тракторами здание Европарламента.

До этого во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 79 протестующих фермеров, которые предприняли попытку захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить