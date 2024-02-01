Протестующие фермеры в Брюсселе попытались прорваться в Евроквартал

Фермеры в Брюсселе предприняли попытку прорваться в Евроквартал — полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ.

Как сообщает ТАСС, стычки протестующих с полицейскими произошли в районе площади Люксембург у здания Европарламента.

Когда фермеры поняли, что правоохранительные органы не подпустят протестующих ближе чем на 800 м ко дворцу «Европа», они попытались прорвать полицейские заграждения.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста заблокировали тракторами здание Европарламента.

До этого во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 79 протестующих фермеров, которые предприняли попытку захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем.