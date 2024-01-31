Во Франции полиция задержала 79 фермеров при попытке захватить рынок под Парижем

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 79 протестующих фермеров, которые предприняли попытку захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем.

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«79 задержаний в Ранжисе после вторжения и нанесения ущерба», — говорится в публикации.

Уточняется, что фермеры проникли в павильон рынка, который снабжает продовольствием столичный регион Иль-де-Франс.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.

30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.