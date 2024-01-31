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Во Франции полиция задержала 79 фермеров при попытке захватить рынок под Парижем

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Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 79 протестующих фермеров, которые предприняли попытку захватить продуктовый рынок Ранжис под Парижем.
Во Франции полиция задержала 79 фермеров при попытке захватить рынок под Парижем
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«79 задержаний в Ранжисе после вторжения и нанесения ущерба», — говорится в публикации.

Уточняется, что фермеры проникли в павильон рынка, который снабжает продовольствием столичный регион Иль-де-Франс.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.

30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.

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