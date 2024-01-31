Во Франции полиция задержала 79 фермеров при попытке захватить рынок под Парижем
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Об этом информирует телеканал BFMTV.
«79 задержаний в Ранжисе после вторжения и нанесения ущерба», — говорится в публикации.
Уточняется, что фермеры проникли в павильон рынка, который снабжает продовольствием столичный регион Иль-де-Франс.
Ранее французское издание Le Monde сообщило, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.
30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.