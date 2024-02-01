Макрон: ЕС вернёт пошлины на продукты с Украины в случае чрезмерного импорта
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После саммита Евросоюза в Брюсселе он отметил, что ЕС получил защитный механизм в части импорта яиц, курицы и сахара.
«В случае превышения определенных объёмов мы сможем восстановить таможенные пошлины», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что отмена пошлин для украинских товаров в ЕС приносит выгоду Украине в ущерб польским фермерам.
Член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины. Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров. C его содержанием ознакомился RT.