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BFMTV: французские фермеры начинают снимать блокады на дорогах вокруг Парижа

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Французские фермеры, которые перекрывали в течение нескольких дней трассы вокруг Парижа, начинают снимать блокады после того, как власти объявили о новых мерах поддержки аграриев.
BFMTV: французские фермеры начинают снимать блокады на дорогах вокруг Парижа
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал BFMTV.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что власти введут новые меры поддержки сельского хозяйства в стране.

После этого профсоюзы фермеров заявили о снятии блокад дорог, но подчеркнули готовность повторить акции при невыполнении властями обещаний.

«В Парижском регионе фермеры собираются постепенно в течение дня сворачивать свои лагеря», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее во Франции ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили о снятии блокад автотрасс.

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