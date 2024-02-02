BFMTV: французские фермеры начинают снимать блокады на дорогах вокруг Парижа
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Об этом информирует телеканал BFMTV.
Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что власти введут новые меры поддержки сельского хозяйства в стране.
После этого профсоюзы фермеров заявили о снятии блокад дорог, но подчеркнули готовность повторить акции при невыполнении властями обещаний.
«В Парижском регионе фермеры собираются постепенно в течение дня сворачивать свои лагеря», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее во Франции ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили о снятии блокад автотрасс.