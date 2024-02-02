BFMTV: французские фермеры начинают снимать блокады на дорогах вокруг Парижа

Французские фермеры, которые перекрывали в течение нескольких дней трассы вокруг Парижа, начинают снимать блокады после того, как власти объявили о новых мерах поддержки аграриев.

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Об этом информирует телеканал BFMTV. Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что власти введут новые меры поддержки сельского хозяйства в стране. После этого профсоюзы фермеров заявили о снятии блокад дорог, но подчеркнули готовность повторить акции при невыполнении властями обещаний. «В Парижском регионе фермеры собираются постепенно в течение дня сворачивать свои лагеря», — говорится в сообщении телеканала. Ранее во Франции ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили о снятии блокад автотрасс.