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Профсоюзы фермеров во Франции призвали прекратить блокаду автотрасс

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Во Франции ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили о снятии блокад автотрасс.
Профсоюзы фермеров во Франции призвали прекратить блокаду автотрасс
  • AP
  • © Thomas Padilla

«Мы решили, что на данный момент с учётом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий. Поэтому мы призываем наши местные представительства прекратить блокады и перейти к другой форме протестов», — сообщил председатель JA Арно Гайо, его слова приводит РИА Новости.

Ранее во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 79 протестующих фермеров, которые предприняли попытку захватить продуктовый рынок Рюнжи под Парижем.

 

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