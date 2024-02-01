Профсоюзы фермеров во Франции призвали прекратить блокаду автотрасс

Во Франции ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили о снятии блокад автотрасс.

«Мы решили, что на данный момент с учётом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий. Поэтому мы призываем наши местные представительства прекратить блокады и перейти к другой форме протестов», — сообщил председатель JA Арно Гайо, его слова приводит РИА Новости.

Ранее во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 79 протестующих фермеров, которые предприняли попытку захватить продуктовый рынок Рюнжи под Парижем.