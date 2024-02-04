Декларативный характер: в ЕС оценили антироссийскую санкционную политику Брюсселя

С очередной порцией антироссийских ограничений и без того провалившаяся санкционная политика ЕС будет выглядеть ещё более несерьёзно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что 13-й пакет рестрикций может быть лишь «демонстративным». Как отметил, в свою очередь, евродепутат Георг Майер, новые возможные антироссийские ограничения, включая эмбарго на импорт алюминия из России, ударят по промышленности ЕС и миллионам граждан союза. Политологи констатируют, что Брюссель фактически исчерпал свой санкционный ресурс, поэтому ожидаемый 13-й пакет будет носить сугубо «декларативный характер». Однако во многом под давлением США ЕС вынужден продолжать антироссийскую политику в ущерб собственному населению, отмечают аналитики.

При введении новой порции антироссийских рестрикций и без того провалившаяся санкционная политика ЕС будет выглядеть ещё более несерьёзно, поскольку 13-й пакет может быть лишь «демонстративным». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по окончании неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что государства союза планируют принять очередной пакет ограничений к годовщине начала спецоперации России на Украине для того, чтобы «можно было сказать, что мы его приняли».

«Пришло время и им увидеть, что санкционная политика полностью провалилась и им не надо бы выставлять ЕС в более несерьёзном свете, чем это, безусловно, необходимо… Всем надо приложить очень серьёзные усилия, чтобы найти (в России. — RT) такие организации, отрасли или лиц, которых нет в санкционных списках и их семей нет в санкционных списках», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Ранее он заявил, что «главный руководящий принцип» выдвижения предложений по новому пакету санкций — создать видимость деятельности ЕС. По словам Сийярто, на уровне глав МИД стран Евросоюза было предложено ввести ограничения на экспорт в Россию средств и деталей, которые могли бы быть использованы в военной промышленности.

Как отметил, в свою очередь, евродепутат Георг Майер, речь идёт и об эмбарго на импорт алюминия из России, обсуждаемое в рамках подготовки 13-го пакета. Однако такого рода ограничения ударят по промышленности ЕС, поскольку она уже находится под давлением из-за негативного влияния санкций на цены на энергоносители, пояснил парламентарий. И эта новая мера, по его словам, может стать для европейской промышленности последней каплей. Как подчеркнул Майер, единственными, кто страдает от антироссийских рестрикций, являются миллионы европейцев, поскольку странам ЕС до сих пор приходится покупать российские энергоносители по завышенным ценам через третьи страны.

По данным агентства Reuters, новый антироссийский пакет будет направлен и на блокирование возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле.

«Эффект бумеранга»

Стоит отметить, что, несмотря на режим глобальных ограничений Запада, который стал одним из наиболее масштабных в истории, российская оборонная промышленность сохраняет свою устойчивость, написала 1 февраля газета The Washington Post. По её данным, это происходит ещё и потому, что критически важные товары продолжают поступать в Россию, в том числе через страны, не участвующие в глобальном механизме санкций. Журналисты WP обращают внимание на то, что экспортный контроль, введённый США против РФ, не соблюдает «даже союзный Тайвань».

Вместе с тем Международный валютный фонд пересмотрел свою оценку экономики России за 2023 год. В условиях продолжающегося санкционного давления российский ВВП прибавил 3%. В 2024-м, как ожидает МВФ, этот показатель вырастет на 2,6%.

Кремль

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Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен признал, что пока российской экономике удаётся справляться с западными санкциями. Он также назвал экономическое руководство России «очень талантливым».

При этом в Кремле ещё в конце декабря подчеркнули, что, вводя беспрецедентные санкции против РФ, на Западе совершенно не задумывались об очевидном эффекте бумеранга.

«В своё время, когда европейцы и американцы заходили в санкции против нас, в такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В частности, как отмечал депутат Европарламента Мик Уоллес, антироссийская санкционная политика ЕС провалилась и нанесла больший вред гражданам стран европейского объединения, чем России. Однако, по его словам, те, кто находится у власти в ЕС, не признают этого.

Зато на тот факт, что экономическая санкционная борьба с Россией — это война одной из ведущих стран Евросоюза, Германии, против самой себя, обратила внимание депутат бундестага Сара Вагенкнехт. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она пояснила, что эти рестрикции не наносят какого-либо вреда РФ, поскольку пути поставок её энергоносителей были диверсифицированы на мировом рынке. В то время как ЕС и Берлин за счёт антироссийских санкций спровоцировали рост затрат на энергию «до небес» в европейском объединении и Германии и тем самым снизили уровень жизни населения и конкурентоспособность промышленности.

Так, по данным Федерального статистического управления Германии, в ноябре 2023 года немецкая промышленность обвалилась почти на 5% в годовом выражении, а объёмы производства в ФРГ сокращаются уже шестой месяц подряд. В то же время настроения предпринимателей ухудшились до уровня пандемии COVID-19.

«Невзирая на ущерб»

Как констатируют эксперты, Евросоюз исчерпал свой санкционный механизм, поэтому 13-й пакет санкций будет носить сугубо «декларативный характер».

«ЕС уже фактически перебрал все основные сферы, где можно было ввести ограничения на отношения с Россией. История же с возможным запретом поставок алюминия из России действительно может быть очень болезненной для Евросоюза, поскольку ему крайне невыгодно отказываться от металла из России, который невозможно найти в нужном объёме в других странах. А значит, в случае введения таких рестрикций ЕС придётся значительно снизить высокотехнологическое производство, которое и так уже сильно пострадало из-за повышения цен на энергоносители после отказа ЕС от российских энергоресурсов», — заметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов в комментарии RT.

Как подчеркнул эксперт, Евросоюз ведёт себя максимально деструктивно, прежде всего по отношению к себе.

«Но, учитывая весьма антироссийский настрой Брюсселя и роль Вашингтона, который подталкивает ЕС к новым ограничениям против РФ даже в ущерб собственному населению, Евросоюз попытается придумать и внести в санкционный список новые фамилии российских чиновников, которые по его мнению, могут иметь какое-либо отношение к СВО», — сказал Семибратов.

Заседание Еврокомиссии

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Схожей позиции придерживается и профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его словам, ЕС во многом копирует санкции Соединённых Штатов против России, особо не задумываясь о том, что негативный эффект таких мер для Евросоюза намного сильнее, чем для США.

«От ЕС следует ожидать того, что он будет следить за следующими шагами американской стороны. ЕС чётко встал на антироссийский санкционный путь и не намерен от него отказываться», — сказал аналитик в беседе с RT.

Александр Асафов считает, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на европейских партнёров, чтобы те вводили как можно более жёсткие санкции в отношении России.

«И Евросоюзу необходимо выполнять эти инструкции, в обратном случае можно ожидать неприятных последствий во взаимоотношениях с США, которые могут перейти к прямым угрозам. На этом фоне Брюсселю приходится следовать антироссийской политике Вашингтона, невзирая на ущерб, а также протесты в сообществе, где в ряде стран ЕС фермеры уже поливают улицы навозом», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

Однако вычеркнуть РФ из глобального рынка невозможно, при таких попытках в любом случае у Евросоюза будут существенные проблемы, отметил Асафов. Он напомнил, что некоторые ведущие европейские производства закрываются или переносят свои заводы в США «из-за нехватки и дороговизны энергоресурсов».

«В глобальном смысле это лишь ускорит появление платёжных, торговых, логистических инструментов, которые не затрагивают западный мир. И очевидно, что платформой для всего этого, в том числе формирования цифровых валют, торговли в национальных валютах становится БРИКС. В условиях глобального рынка покупатель на российские ресурсы всегда найдётся», — заключил Асафов.