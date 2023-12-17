Депутат бундестага: экономическая борьба с Россией — война ФРГ против самой себя
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В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Вагенкнехт объяснила, что эти санкции не наносят какого-либо вреда России, поскольку её энергоносители нашли другие пути на мировой рынок.
«Мы же, напротив, спровоцировали рост наших затрат на энергию до небес и тем самым ухудшили жизнь нормальных семей и конкурентоспособность нашей промышленности», — сказала она, добавив, что ФРГ в экономическом плане отстаёт от промышленно развитых стран.
Ранее с похожим заявлением выступил депутат Европарламента Мик Уоллес. Он отметил, что ЕС своими санкциями больше навредила собственным гражданам, нежели России.