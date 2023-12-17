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Депутат ЕП Уоллес: санкции Евросоюза больше навредили гражданам ЕС, чем России

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Депутат Европейского парламента Мик Уоллес в своём аккаунте в социальной сети X заявил, что антироссийские санкции, введённые Евросоюзом, нанесли больший вред гражданам стран объединения.

«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России», — написал Уоллес.

При этом он добавил, что те, кто находится у власти в Евросоюзе, не признают этого.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возможное принятие 12-го пакета санкций Европейского союза в отношении России, заявила, что все незаконные антироссийские действия получат должный ответ.

Газета Politico писала, что лидеры стран Еврсоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.

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