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Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала

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Лидеры стран Европейского союза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.
Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в то время, пока страны ЕС принимали решение по введению санкций, Нехаммер обсуждал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену.

Лидеры стран ЕС воспользовались отсутствием канцлера Австрии и смогли найти консенсус по 12-му пакету санкций.

Ранее информагентство APA писало, что власти Австрии намерены тщательно изучить новый пакет санкций против России перед его утверждением.

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