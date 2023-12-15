Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала

Лидеры стран Европейского союза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в то время, пока страны ЕС принимали решение по введению санкций, Нехаммер обсуждал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену.

Лидеры стран ЕС воспользовались отсутствием канцлера Австрии и смогли найти консенсус по 12-му пакету санкций.

Ранее информагентство APA писало, что власти Австрии намерены тщательно изучить новый пакет санкций против России перед его утверждением.