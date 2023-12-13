APA: Австрия хочет дать юридическую оценку новому пакету санкций против России

Власти Австрии намерены тщательно изучить новый пакет санкций против России перед его утверждением. Такими данными поделилось информагентство APA.

В сообщении указывается, что работа Евросоюза над 12-м пакетом антироссийских санкций подходит к концу, но вечером 12 декабря послы стран — участниц блока не смогли сформулировать общую позицию из-за Австрии.

«Австрия не блокирует пакет санкций — она зарегистрировала «оговорку о тщательном рассмотрении». Это означает, что перед одобрением Министерство иностранных дел и федеральная канцелярия проведут юридическую проверку», — приводит данные APA газета Kurier.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о провале ставки на санкционный блицкриг против российской экономики.