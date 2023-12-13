Лавров: ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.
«Нашим недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась», — сказал министр.
Лавров добавил, что развязавшие против России гибридную войну, «не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты».
Министр подчеркнул, что недоброжелатели России мечтают устранить российскую сторону как самостоятельную геополитическую величину.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены сажать в тюрьму на пять лет и более за умышленное нарушение санкций, введённых против России.