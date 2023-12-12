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Евросоюз намерен ввести тюремные сроки за нарушение антироссийских санкций

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Власти Евросоюза намерены сажать в тюрьму на пять лет и более за умышленное нарушение санкций, введённых против России. Кроме того, тех, кто нарушает санкционный режим, предлагается наказывать штрафами.
Евросоюз намерен ввести тюремные сроки за нарушение антироссийских санкций
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом говорится в заявлении Евросовета.

Как утверждают в Брюсселе, новая директива обязывает страны ЕС определить ряд действий, перечисленных в документе, как уголовные преступления.

В частности, речь идёт о помощи лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, обходить запрет на поездки.

Также предлагается наказывать за торговлю товарами, находящимися под санкциями, и за заключение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры.

Страны Евросоюза при этом должны будут наказывать нарушителей санкций минимум одним годом тюремного срока, он может составлять и пять лет или даже больше в случае, если власти стран ЕС решат применить закон, предусматривающий более строгие приговоры.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.

В частности, страны договорились, что уклонение физлиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер, например санкций, не является основанием для выдачи этих людей.

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