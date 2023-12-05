Декларация России и Ирана: уклонение от санкций не повод для выдачи физлиц
- РИА Новости
Кроме того, страны договорились, что никто не может быть лишён свободы или свободы передвижения или подвергнут какой-либо иной форме ограничений, основанных на односторонних принудительных актах, законах или политике.
«Уклонение физических лиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи», — говорится в декларации, опубликованной на сайте МИД России.
5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.
7 декабря президент России Владимир Путин встретится в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.