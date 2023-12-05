Декларация России и Ирана: уклонение от санкций не повод для выдачи физлиц

Россия и Иран подписали декларацию, согласно которой уклонение физлиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер, например санкций, не является основанием для выдачи этих людей.

Кроме того, страны договорились, что никто не может быть лишён свободы или свободы передвижения или подвергнут какой-либо иной форме ограничений, основанных на односторонних принудительных актах, законах или политике.

«Уклонение физических лиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи», — говорится в декларации, опубликованной на сайте МИД России.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям.

7 декабря президент России Владимир Путин встретится в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.