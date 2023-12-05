Главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии санкциям
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Подписание документа состоялось в ходе двусторонних переговоров Лаврова и Абдоллахияна в Москве.
Официальное название документа — «Декларация Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин встретится в Москве 7 декабря с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.