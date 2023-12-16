Захарова — о новых санкциях ЕС: незаконные действия против России получат ответ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя возможное принятие 12-го пакета санкций Европейского союза в отношении России, заявила, что все незаконные антироссийские действия получат должный ответ.

Об этом дипломат сказала в беседе с РИА Новости.

Как напомнила Захарова, Россия и ранее соответствующе отвечала на все незаконные действия в отношении Москвы.

«Он (ответ. — RT) прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, так было и до этого. Так будет и сейчас», — подчеркнула она.

Ранее газета Politico писала, что лидеры стран Еврсоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.