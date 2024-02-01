Reuters: ЕК 3 февраля начнёт неофициально обсуждать новые санкции против России
Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, новый пакет будет направлен на блокирование возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле.
Кроме того, вероятны новые запреты на импорт.
Ранее Швейцария ввела новые ограничения против России в рамках 12-го пакета санкций ЕС.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС, внеся Лигу безопасного интернета в список рестрикций, «достиг дна» в санкциях против России.