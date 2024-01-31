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Захарова — о санкциях против Мизулиной: ЕС достиг дна в антироссийской политике

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Европейский союз, внеся Лигу безопасного интернета в список рестрикций, «достиг дна» в санкциях против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова — о санкциях против Мизулиной: ЕС достиг дна в антироссийской политике
  • РИА Новости

По словам дипломата, ЕС внёс в санкционный список и главу организации Екатерину Мизулину. Из этого, по словам Захаровой, можно сделать лишь один вывод.

«Включив в санкционный список за «нарушение прав человека» организацию, которая защищает права наших детей, Брюссель в своей антироссийской политике окончательно достиг дна», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

О введении Евросоюзом санкций против Мизулиной стало известно 29 января. Помимо неё, в список рестрикций также включили троих сотрудников российской судебной системы.

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