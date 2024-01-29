Евросоюз ввёл санкции против главы Лиги безопасного интернета Мизулиной

Евросоюз ввёл санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также против самой организации. Также в санкционные списки Брюсселя попали трое сотрудников российской судебной системы. По мнению ЕС, они причастны к «серьёзным нарушениям прав человека», в том числе в отношении Владимира Кара-Мурзы*, осуждённого на 25 лет колонии за госизмену.

Как утверждает Совет ЕС, Лига безопасного Интернета «помогает российскому правительству в обеспечении соблюдения практики цензуры». Мизулина, по оценкам европейских чиновников, якобы ответственна за «нарушения свободы мнений и их выражения».

В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Впоследствии сообщалось, что Европейский союз отключает на своей территории вещание телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ Центр» в рамках шестого пакета санкций. Зимой в рамках девятого пакета рестрикций ЕС ввёл санкции в отношении АНО «ТВ-Новости».

В России подобную политику связывают с крайней нетерпимостью Запада к плюрализму мнений. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет RT и Sputnik «создал опасный прецедент», и назвал его неэффективным.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.