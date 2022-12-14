Глава Европейской федерации журналистов Гутьеррес назвал опасным прецедентом запрет RT и Sputnik

Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет RT и Sputnik «создал опасный прецедент» и назвал его неэффективным.

Об этом пишет France 24.

«Правила в этой сфере действуют весьма чёткие: если телеканалы нарушают правила вещания — к примеру, разжигая ненависть, — то их, да, нужно запретить. Но просто сказать, что они — пропагандисты, будет недостаточно. В каждой стране правительственные органы должны будут подать жалобу в ведомство, которое регулирует деятельность СМИ — и на него уже ложится задача вынести независимое решение», — заявил он.

По его словам, такая система имеет огромное значение для того, чтобы защищать прессу от политического давления.

«А между тем, в случае с RT и Sputnik Европейский совет захотел всё ускорить — и соответствующие ведомства обошёл: решение о запрете этих СМИ и о введении экономических санкций против российских компаний было принято по результатам голосования стран-членов ЕС. Такой шаг создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы», — подчеркнул Гутьеррес.

Он также высказал мнение, что такая мера в отдельных случаях может быть необходимой, но эффективной её назвать нельзя.

«Борьба против пропаганды ведётся посредством развития качественных СМИ и образовательной работы, а не через принятие репрессивных мер и законов против фейков — вроде того, который был утверждён во Франции. Лучшим оружием остаётся выдвижение контраргументов и переубеждение людей», — добавил Гутьеррес.

В июле Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе запрет на вещание RT France, отклонив соответствующий иск телеканала.

Телеканал RT France обратился в суд Европейского союза с требованием отменить решение о блокировке в марте.

В частности, телеканал просил отменить решение и постановление Совета ЕС от 1 марта 2022 года относительно ограничительных мер, связанных с действиями России на Украине.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.