Телеканал RT France попросил суд ЕС отменить решение о блокировке

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Телеканал RT France обратился в суд Европейского союза с требованием отменить решение о блокировке, которое принял Совет ЕС.
Телеканал RT France попросил суд ЕС отменить решение о блокировке
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Russia Today (France) просит суд ЕС отменить решение и постановление Совета ЕС от 1 марта 2022 года относительно ограничительных мер, связанных с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине», — цитирует РИА Новости сообщение суда в Twitter.

Ранее руководитель RT France Ксения Фёдорова в стриме RT «Летучка» прокомментировала дискриминацию журналистов и экспертов телеканала во Франции.

1 марта стало известно, что канал RT France в мессенджере Telegram стал недоступен на территории Франции.

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