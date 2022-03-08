Телеканал RT France попросил суд ЕС отменить решение о блокировке

Телеканал RT France обратился в суд Европейского союза с требованием отменить решение о блокировке, которое принял Совет ЕС.

«Russia Today (France) просит суд ЕС отменить решение и постановление Совета ЕС от 1 марта 2022 года относительно ограничительных мер, связанных с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине», — цитирует РИА Новости сообщение суда в Twitter.

Ранее руководитель RT France Ксения Фёдорова в стриме RT «Летучка» прокомментировала дискриминацию журналистов и экспертов телеканала во Франции.

1 марта стало известно, что канал RT France в мессенджере Telegram стал недоступен на территории Франции.