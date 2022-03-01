Telegram-канал RT France стал недоступен на территории Франции

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Канал RT France в мессенджере Telegram стал недоступен на территории Франции.
Telegram-канал RT France стал недоступен на территории Франции
  • globallookpress.com
  • © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

На канал подписано более 50 тыс. пользователей.

Ранее американская компания Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) заявила, что ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что решение Евросоюза запретить работу RT на территории ЕС показывает, чего стоит хвалёная европейская демократия.

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