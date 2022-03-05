Руководитель RT France прокомментировала дискриминацию журналистов телеканала во Франции

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Руководитель RT France Ксения Фёдорова в стриме RT «Летучка» прокомментировала дискриминацию журналистов и экспертов телеканала во Франции.
Руководитель RT France прокомментировала дискриминацию журналистов телеканала во Франции
  • РИА Новости

«Бывшие журналисты, эксперты, которые приходили к нам в эфир, люди, с которыми мы сотрудничали, в том числе на безвозмездной основе, — все они подвергаются массовому харассменту в соцсетях», — сказала она.

По её словам, «всё это дирижируется непосредственно с государственного уровня».

«Есть статьи, в которых ссылаются на слова Эммануэля Макрона, который якобы неофициально назвал фамилии людей, которые приходили к нам в эфир. Среди них уважаемые люди, как, например, бывший посол Франции в России. И это, что называется, name and shame по-американски. Ещё во времена холодной войны это активно использовалось. То же самое сейчас происходит и во Франции», — сказала Фёдорова.

1 марта стало известно, что канал RT France в мессенджере Telegram стал недоступен на территории Франции.

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