Руководитель RT France прокомментировала дискриминацию журналистов телеканала во Франции

Руководитель RT France Ксения Фёдорова в стриме RT «Летучка» прокомментировала дискриминацию журналистов и экспертов телеканала во Франции.

«Бывшие журналисты, эксперты, которые приходили к нам в эфир, люди, с которыми мы сотрудничали, в том числе на безвозмездной основе, — все они подвергаются массовому харассменту в соцсетях», — сказала она.

По её словам, «всё это дирижируется непосредственно с государственного уровня».

«Есть статьи, в которых ссылаются на слова Эммануэля Макрона, который якобы неофициально назвал фамилии людей, которые приходили к нам в эфир. Среди них уважаемые люди, как, например, бывший посол Франции в России. И это, что называется, name and shame по-американски. Ещё во времена холодной войны это активно использовалось. То же самое сейчас происходит и во Франции», — сказала Фёдорова.

1 марта стало известно, что канал RT France в мессенджере Telegram стал недоступен на территории Франции.