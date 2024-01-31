Швейцария ввела новые ограничения против России в рамках 12-го пакета санкций ЕС

Власти Швейцарии в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза вводят с 1 февраля новые ограничения против России.

«Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России», — говорится в заявлении.

В частности, вводится поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов, чугуна и сжиженного нефтяного газа, а также на экспорт и продажу в Россию химикатов, литиевых батарей, некоторых двигателей для БПЛА, станков и деталей машин.

Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он вступил в силу после публикации в официальном журнале блока.