Сийярто: предложения по новому пакету санкций — лишь видимость деятельности ЕС
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Об этом дипломат сказал по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
«Что касается набросок 13-го пакета санкций, то... некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности. По-моему, это главный руководящий принцип», — цитирует его РИА Новости.
По словам Сийярто, в ходе встречи было предложено ввести ограничения на экспорт в Россию средств и деталей, которые могли быть использованы в военной промышленности.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета антироссийских санкций.
В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры после введения 13-го пакета антироссийских ограничений.