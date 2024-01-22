Сийярто: предложения по новому пакету санкций — лишь видимость деятельности ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения по новому пакету санкций в отношении России — лишь видимость деятельности со стороны Европейского союза.

Об этом дипломат сказал по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

«Что касается набросок 13-го пакета санкций, то... некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности. По-моему, это главный руководящий принцип», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сийярто, в ходе встречи было предложено ввести ограничения на экспорт в Россию средств и деталей, которые могли быть использованы в военной промышленности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета антироссийских санкций.

В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры после введения 13-го пакета антироссийских ограничений.