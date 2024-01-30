«Экономика растёт лучше, чем мы прогнозировали»: МВФ обновил оценку ВВП России на 2024 и 2025 годы

Международный валютный фонд пересмотрел в лучшую сторону прогноз развития экономики России на ближайшие два года. По подсчётам организации, в 2024-м объём ВВП страны увеличится на 2,6% вместо ожидавшихся ранее 1,1%. При этом в 2025-м показатель может прибавить 1,1%, а не 1%, как предполагалось ранее. Положительную динамику эксперты МВФ связывают с большими военными расходами и высоким потребительским спросом на фоне роста зарплат. В то же время аналитики МВФ понизили оценку по экономике Европы и подтвердили наступление рецессии в Германии.

Международный валютный фонд улучшил прогноз развития экономики России на 2024 и 2025 годы. Такой вывод следует из опубликованного во вторник, 30 января, доклада организации.

Согласно исследованию, в текущем году российский валовой внутренний продукт увеличится на 2,6% вместо ожидавшихся ранее 1,1%. При этом в 2025-м показатель может вырасти на 1,1%, а не на 1%, как предполагалось прежде.

Кроме того, аналитики МВФ в очередной раз пересмотрели в лучшую сторону оценку по экономике России за 2023 год. В условиях продолжающегося санкционного давления ВВП страны вернулся на траекторию роста и прибавил 3%. Аналитики фонда связывают это с крупными военными расходами и объёмами внутреннего потребления на фоне роста зарплат из-за высокого спроса на рабочую силу.

«Общая картина определённо такова, что российская экономика растёт лучше, чем мы прогнозировали», — приводит РИА Новости слова главного экономиста и директора департамента исследований МВФ Пьера-Оливье Гуринши.

Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 18,8 тыс. различных ограничений (16,1 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

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Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В условиях такого внешнего давления изначально эксперты Международного валютного фонда прогнозировали падение экономики России на 8,5% в 2022 году, а некоторые аналитики предрекали обвал на 10—25%. Однако реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Причём ещё в середине 2022 года экономисты МВФ предполагали, что в 2023-м ВВП РФ продолжит сокращаться и упадёт на 3,5%. Впрочем, эти ожидания тоже не оправдались.

Более того, по данным российских властей, итоговые темпы роста валового внутреннего продукта за 2023 год могут оказаться выше подсчитанных фондом 3%. Об этом ранее заявлял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Первую оценку итогов 2023 года мы ожидаем в конце января, но те предварительные данные, которые у нас были по итогам 11 месяцев, наша оценка роста экономики 2023 года — 3,5%. Вполне возможно... если параметры дооценки будут такие же, как они были предыдущие два года, то итоговый темп роста нашей экономики по 2023 году может составить около 4%», — цитирует ТАСС министра.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В интервью RT Решетников отметил, что экономика оказалась «существенно крепче и гибче», чем многим казалось ещё в 2022-м или даже в начале 2023-го. Например, «достойные результаты» показывает обрабатывающая промышленность и одновременно «хорошо растут» сельское хозяйство с пищевой отраслью.

«Предприниматели проделали огромную работу по перенастройке логистики, цепочек поставок, расчётов, выходу на новые рынки, переориентации экспорта и импорта, увеличению производства и поиску кадров. Ну и конечно, (решающую роль сыграли. — RT) люди, работники, потому что в конечном итоге они создают добавленную стоимость... Поэтому экономика чувствует себя неплохо и проходит все вызовы достаточно уверенно», — объяснял глава МЭР.

Помимо этого, уверенный рост ВВП в прошлом году мог быть связан с высокими ценами на российские энергоресурсы и другие экспортные товары. Такую точку зрения в беседе с RT выразил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Тем не менее самое главное для нас — это высокая инвестиционная активность государственного сектора и большой уровень спроса со стороны населения. Именно эти факторы стали локомотивами роста», — добавил Абрамов.

На разных скоростях

В Международном валютном фонде также улучшили прогноз роста мировой экономики на текущий год (с 2,9 до 3,1%), но оставили неизменной оценку на 2025-й (3,2%). При этом в 2023-м объём глобального ВВП тоже вырос сильнее, чем ожидалось ранее (на 3,1 вместо 3%).

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Позитивную оценку в МВФ объяснили устойчивостью экономик США и ряда крупных развивающихся стран, прежде всего Китая, за счёт мер бюджетной поддержки. Ещё в октябре аналитики организации прогнозировали рост ВВП в КНР и Соединённых Штатах в 2023 году на 5 и 2,1% соответственно. Между тем итоговые значения превзошли ожидания и составили 5,2 и 2,5%.

В то же время динамика экономического роста в Европе, напротив, оказалась хуже прогнозов. Так, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт еврозоны вырос лишь на 0,5 вместо 0,7%. А крупнейшая экономика региона — немецкая — вошла рецессию и сократилась на 0,3%.

Ухудшение европейских показателей во многом связано с последствиями жёсткой санкционной политики Запада в отношении России. Таким мнением с RT поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«Экономика ФРГ переживает не лучшие времена. Это обусловлено заметным сокращением поставок энергоресурсов из РФ и потерей российского рынка, который был важной площадкой для сбыта немецких товаров. Одновременно Китай стал закупать у Германии меньше машин и оборудования, поскольку сам научился делать ряд необходимых промышленных товаров. Если говорить в целом про еврозону, ситуация там напряжённая из-за трудностей Германии, высоких ставок и удорожания энергии», — пояснил Суверов.