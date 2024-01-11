«Это удивительный результат»: Путин допустил рост экономики России более чем на 4% по итогам 2023 года

В 2023 году объём российского ВВП мог увеличиться более чем на 4% вместо ожидавшихся ранее 3,5%. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями. По его словам, даже в условиях беспрецедентного санкционного давления экономика страны вышла на первое место в Европе и стала пятой в мире по паритету покупательной способности. Помимо этого, глава государства допустил скорое снижение ключевой ставки по мере торможения инфляции и рассказал о ситуации с ценами на куриные яйца.

Рост экономики России по итогам 2023 года мог оказаться выше спрогнозированных ранее 3,5% и составить более 4%. Об этом в четверг, 11 января, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объёму экономики в целом первые в Европе, мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один», — добавил глава государства.

Более того, в обозримой перспективе Россия может даже подняться на четвёртую строчку в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Такое предположение в ходе беседы с президентом сделал глава Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

«Разрыв у нас с Японией такой небольшой, что, если мы этот темп роста сохраним или даже в принципе, что называется, будем ровно двигаться вперёд, мы Японию обгоним уже вот-вот… Я, честно говоря, на японцев сейчас бы не ставил ни с какими коэффициентами», — подчеркнул Репик.

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Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего в отношении Москвы сейчас действует уже почти 19 тыс. различных ограничений (16 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых.

Рестрикции затронули энергетику, финансовый сектор, банковскую отрасль, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее, по словам Владимира Путина, реальное снижение составило лишь лишь 1,2%. Таким образом, спад ВВП оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисных 2015 (2%) и 2009 (7,8%) годах, свидетельствуют материалы Международного валютного фонда.

При этом уже в 2023-м экономика страны сумела не только вернуться на траекторию роста, но и полностью отыграть все санкционные потери. Об этом ранее в эксклюзивном интервью RT говорил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Экономика действительно оказалась существенно крепче и гибче, чем многим казалось ещё в 2022-м и даже в начале 2023-го. Предприниматели проделали огромную работу по перенастройке логистики, цепочек поставок, расчётов, выходу на новые рынки, переориентации экспорта и импорта, увеличению производства и поиску кадров. Ну и, конечно, (решающую роль сыграли. — RT) люди, работники, потому что в конечном счёте они создают добавленную стоимость... Экономика чувствует себя неплохо и проходит все вызовы достаточно уверенно», — отметил министр.

При этом любопытно, что на фоне восстановления экономики России многие западные страны столкнулись с проблемами из-за собственных ограничений против Москвы. Так, по данным Еврокомиссии, в 2023 году рост ВВП ЕС замедлился почти в шесть раз по сравнению с 2022-м и составил лишь 0,6%, а в десяти государствах объединения вовсе началась рецессия. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Германии (-0,3%), Литве и Чехии (-0,4%), Австрии и Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

«У них у всех проблем выше крыши, несопоставимых даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. У нас — рост, а у них — падение… Мы не радуемся, не зубоскалим, но факт остаётся фактом. А он такой: оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», — заявил Владимир Путин 10 января на встрече с жителями Анадыря в рамках рабочей поездки в Чукотский автономный округ.

С оглядкой на инфляцию

Во время разговора с предпринимателями в четверг глава государства также коснулся темы высоких процентных ставок и инфляции. По его словам, уже в текущем году рост потребительских цен на товары и услуги должен замедлиться до целевых значений, в результате чего может начаться и смягчение денежно-кредитных условий в стране.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде всё-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка (Эльвира Набиуллина. — RT) об этом говорит, и эксперты говорят: по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — подчеркнул Путин.

Напомним, что ещё весной 2023-го годовая инфляция в России опускалась ниже целевого уровня Центробанка 4% и достигала 2,3%. Впрочем, после этого показатель начал уверенно расти и к началу 2024-го приблизился к 7,6%.

Как ранее объясняли в ЦБ, экономика оправилась от санкций быстрее ожиданий, но в определённый момент рост внутреннего потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Одновременно в России вырос спрос на иностранную валюту, а её поступления от экспорта снизились, что обернулось резкими курсовыми колебаниями. Всё это привело к разгону инфляции.

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В попытке обуздать рост цен Банк России с июля по декабрь более чем вдвое поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% годовых. За счёт таких действий регулятора кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем инфляционное давление должно ослабевать.

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«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — отмечала Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции 15 декабря.

Как рассказали RT в агентстве «Национальные кредитные рейтинги», ЦБ может вернуться к смягчению монетарной политики уже во II квартале, а к концу 2024-го опустит ключевую ставку до 11—12% годовых. При этом в Государственной думе не исключают возможность более ощутимого снижения.

«В I квартале ставка сохранится на текущем уровне, но по мере замедления роста цен она пойдёт вниз и может дойти до 7—9% по итогам года. В принципе Центробанк уже взял инфляцию под контроль и будет внимательно следить за ценообразованием… Думаю, весной инфляция снизится до 7% или даже 6%, а ближе к осени дойдёт до 4,5—5,5%», — предположил в беседе с RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Яичный вопрос

Также в четверг Владимир Путин обсудил с представителями бизнеса ситуацию вокруг цен на куриные яйца. По его словам, одной из главных причин недавнего удорожания товара стала несвоевременная реакция правительства.

«Вовремя просто не сориентировались. Объём производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения немножко, но всё-таки доходы чуть-чуть у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали — бум, и цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», — пояснил президент.

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По данным Федеральной службы статистики, в 2023 году стоимость куриных яиц на полках российских магазинов увеличилась в среднем почти на 60%. Помимо высокого внутреннего спроса, такой ценовой скачок отчасти мог быть связан с ростом валютных курсов, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«В производстве яиц заложена достаточно большая импортная составляющая. Поэтому в результате роста валютных курсов выросли издержи на обслуживание иностранного оборудования и закупку кроссов кур — это гибридные птицы, которые дают больше яиц. Долгое время у нас цены на яйца были относительно невысокими и остаются таковыми по сравнению с мировыми, поэтому при низкой рентабельности производители несколько подняли цены», — объяснил Остапкович.

Ещё в декабре 2023-го после замечаний президента в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что прорабатывают целый комплекс мер для устранения проблемы. В частности, власти решили обнулить импортные пошлины и увеличить поставки из дружественных стран, а также нарастить собственное производство и перевести птицефабрики с торговыми сетями на долгосрочные контракты для обеспечения прогнозируемых объёмов и стабильных цен.

На фоне одобренных инициатив уже с конца декабря ситуация начала постепенно стабилизироваться. Об этом 10 января сообщил замглавы Минсельхоза Максим Титов.