«Не зубоскалим, но факт остаётся фактом»: Путин указал на проблемы ведущих экономик Европы

У стран Запада «проблем выше крыши», сказал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. Он также назвал главным итогом 2023 года тот факт, что Россия продемонстрировала всему миру, что является самодостаточной страной. При этом российский лидер порадовался тому, что в стране «становится модным иметь много детей». Подробнее об этом и других ответах президента РФ на вопросы жителей Анадыря — в материале RT.

В среду, 10 января, Владимир Путин впервые посетил Чукотский автономный округ. О желании посетить этот субъект РФ глава государства говорил ещё в 2017 году во время медиафорума региональных и местных СМИ.

В программу визита президента России вошёл осмотр круглогодичного тепличного комплекса, в котором в условиях вечной мерзлоты выращиваются овощи. В теплицах установлены метеостанция, система климат-контроля и автоматического полива.

Это предприятие является резидентом территории опережающего развития «Чукотка». Экскурсию для главы государства проводила индивидуальный предприниматель Наталья Макатрова.

Глава государства, в частности, отметил вкусный запах выращиваемых помидоров черри: «Пахнет вкусно. Хороший помидор». Также президенту показали выращиваемую в теплице зелень.

Передвигался президент по Анадырю на снегоболотоходе — вездеходе на огромных колёсах сверхнизкого давления. В ходе приветственного слова на встрече с местными жителями глава государства обратил внимание на особенности передвижения по самому восточному региону РФ.

«Один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать: здесь сразу многое становится понятно. По бумагам вроде и так всё ясно, но, когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание. Например, прилететь в аэропорт, потом переехать в город — по зимнику [зимней сезонной дороге] в данном случае — начинаешь понимать, что это такое и как люди здесь живут», — сказал Путин.

Семья

Отвечая на вопрос отца пятерых детей, Владимир Путин поддержал его предложение об освобождении многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жильё.

«Федеральный бюджет, конечно, мог бы поддержать соответствующие уровни бюджетной системы для того, чтобы обеспечить эту льготу», — отметил президент России, добавив, что попросит правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета проработать этот вопрос.

Владимир Путин провёл встречу с жителями Анадыря

Глава государства также порадовался тому, что в стране «становится модным иметь много детей».

«По опросам общественного мнения, в 2022 году 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью — он постоянно укрепляется, подрастает. И конечно, в этой связи очень важно, чтобы государство такие семьи поддерживало. Но мы и стараемся это делать», — отметил он.

Продолжая тему семьи, Владимир Путин выступил против предложений по расширению использования материнского капитала, в частности его использования для приобретения автомобиля.

«Вы знаете, я всегда боюсь чего? Потребностей у семей, тем более у многодетных, всегда очень много. Море потребностей, понимаете? Здоровье, образование — чего только нет. Но я всегда боюсь, что, как только мы начнём разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям (я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь), мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — подчеркнул он, добавив, что маткапитал изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам.

При этом президент попросит правительство и Минпромторг проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке.

СВО

Владимир Путин также пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции. В ходе встречи участник СВО Дмитрий Юдин сообщил, что после ранений участникам спецоперации не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго перечисляются федеральные выплаты.

«Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это проявление в худшем смысле этого слова каких-то бюрократических сбоев. Вот и всё. Но нужно понять, где конкретно что происходит», — подчеркнул Путин.

При этом он заметил, что все вопросы, связанные с СВО, финансируются в полном объёме.

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© Павел Бедняков/РИА «Новости»

Говоря об отпусках участников спецоперации, президент сообщил, что ситуация исправляется: «А если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие».

Также президент России ответил на вопрос о добровольце, который не может получить статус ветерана боевых действий. По словам Путина, все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия.

«Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас, — сказал он. — Я уже такое поручение в Министерство обороны давал, они должны доработать. Если не доработали — доработают — и обязательно».

Россия — Запад

Говоря об отношениях между Россией и Западом, Владимир Путин отметил, что у западных стран «проблем выше крыши, которые несопоставимы» с российскими.

kremlin.ru

© Павел Бедняков/РИА «Новости»

«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем — это детали. Мы не радуемся, не зубоскалим, но факт остаётся фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», — сказал он.

Главным итогом 2023 года Путин назвал тот факт, что Россия продемонстрировала всему миру: она является самодостаточной страной.

«Главное, что мы показали сами себе и всему миру, — это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперёд, уверенно смотрящая вперёд. Вот это самый важный результат прошлого года», — подчеркнул президент.