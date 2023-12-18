«Был очевиден кризис»: в Кремле назвали успешными усилия властей по стабилизации цен на яйца
В Кремле заявили об успешности мер по стабилизации цен на яйца
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Меры правительства России и Министерства сельского хозяйства по стабилизации цен на куриные яйца увенчались успехом. Причём определённую роль в нормализации обстановки сыграли результаты прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Был очевиден кризис, Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца… Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются», — отметил представитель Кремля.
Так, по его словам, власти уже одобрили обнуление таможенных пошлин на импорт яиц и договорились об увеличении поставок товара из дружественных стран. Предполагается, что эти инициативы позволят насытить внутренний рынок и помогут «обратить цены в траекторию снижения».
«Рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен: есть определённая емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, и пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы, правительство продолжает энергично работать», — добавил Песков.
Согласно последним оценкам Федеральной службы государственной статистики, с начала 2023 года стоимость куриных яиц на полках российских магазинов увеличилась в среднем на 46,2%. Вопрос о причинах такого резкого повышения цен был задан Владимиру Путину 14 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.
Как объяснил президент, в связи с общим ростом доходов людей и спроса в экономике потребление продукта увеличилось, а объёмы его производства — нет. При этом власти своевременно не позаботились о дополнительных поставках товара из-за рубежа. Сложившуюся ситуацию глава государства назвал «сбоем в работе правительства».
«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства — спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил (честно говорю): «А у граждан наших есть проблемы: рост на яйцо курицы — 40% (а в некоторых местах и больше) и на мясо куриное»… Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — рассказал Путин.
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После замечаний российского лидера глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что власти уже прорабатывают целый комплекс мер для решения проблемы. Помимо обнуления импортных пошлин и увеличения поставок из дружественных стран, речь идёт о наращивании собственного производства, а также о переводе птицефабрик и торговых сетей на долгосрочные контракты для обеспечения прогнозируемых объёмов и стабильных цен.
«Почувствовал, что работать надо лучше, всё-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст ещё один шанс, чтобы эту цену исправили. Надеюсь, что в ближайшее время, в начале года, цена должна пойти вниз», — цитирует Патрушева РИА Новости.
Проблему стремительного удорожания куриных яиц прокомментировали и в Государственной думе. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин возложил вину за произошедшее на Коммунистическую партию РФ и поручил профильным комитетам по торговле, экономической политике и аграрным вопросам держать ситуацию на контроле.
«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что ключевой комитет (по аграрным вопросам. — RT) возглавляется председателем от фракции КПРФ… Давайте договоримся, что за вопросы цен, за стоимость потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому, если только у нас ситуация возникает и на потребительском рынке растут цены (ничего личного, уважаемые коллеги), ответственны все трое. У вас с яйцами всё нормально — значит, и у людей они должны быть. Решение будем принимать», — подчеркнул Володин.
Кроме того, на резкое повышение цен отреагировали и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ещё в середине ноября ФАС потребовала от птицефабрик и торговых сетей отчитаться о формировании оптовых и розничных цен, а позже предложила ретейлерам ограничить наценку на все куриные яйца и не поднимать её выше 5%. При этом 15 декабря служба возбудила дела в отношении четырёх региональных производителей продукта из-за роста цен по признакам картельного сговора.
Одновременно в ситуации решила разобраться и Генеральная прокуратура. Ведомство собирается проверить производителей и розничных продавцов на предмет нарушений и необоснованного завышения цен.
- АГН «Москва»
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«Сейчас уже видно, что в некоторых регионах цены на яйца начали постепенно снижаться. Во многом ажиотажное удорожание товара было вызвано внутренними факторами. В частности, у производителей на фоне инфекционных заболеваний на птицефабриках были трудности с покупкой биоматериалов, что и привело к резкому увеличению стоимости продукции. Впрочем, эти проблемы должны решиться за счёт обнуления пошлин и прироста импорта», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Тарифное обнуление
Согласно постановлению правительства, с 1 января по 30 июня 2024 года ставка таможенной пошлины на импорт куриных яиц снизится с 15 до 0%. За это время в страну планируется ввезти порядка 1,2 млрд яиц.
Временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки, в частности из Ирана и Турции, по сопоставимой с отечественным производством стоимости. Об этом в понедельник заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнёв.
«Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас, на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации, мы наблюдаем заметное подорожание яиц… Мера (по обнулению пошлин. — RT) носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита», — добавил Слепнёв.
Дополнительные поставки куриных яиц в Россию ожидаются также из Азербайджана и Белоруссии. По мнению специалистов ассоциации «Руспродсоюз», открытие импорта может привести к снижению цен на товар уже после Нового года, пишет ТАСС. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Сейчас к нам начнут поступать дешёвые яйца из дружественных стран, и российские производители тоже должны будут снизить цены. Но на долгосрочную перспективу необходимо создавать конкуренцию среди предприятий, чтобы, особенно в регионах, не было монополии, когда два-три завода диктуют свои цены, снабжая рынок. В рознице необходимо тоже поддерживать конкуренцию, чтобы было больше магазинов и точек продаж, включая регионы, где есть трудности с развитием розничных сетей», — заключил Остапкович.