«Здесь ответственность фракции КПРФ»: Володин поручил депутатам взять на контроль ситуацию с ценами на яйца

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за удорожание яиц на фракцию КПРФ, поскольку депутат от этой партии руководит комитетом по аграрным вопросам. Cпикер поручил парламентариям взять на контроль ситуацию на рынке и пообещал принять необходимые решения для её нормализации. Ранее по поводу повышения цен на яйца высказался президент России Владимир Путин. Глава государства назвал это сбоем в работе правительства и заверил, что в ближайшее время положение будет исправлено.

В пятницу, 15 декабря, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента по торговле, экономической политике и аграрным вопросам держать на контроле ситуацию с ценами на яйца и курятину. Вину за недавнее удорожание этих продуктов спикер возложил на Коммунистическую партию РФ.

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что ключевой комитет (по аграрным вопросам. — RT) возглавляется председателем от фракции КПРФ… Давайте договоримся, что за вопросы цен, за стоимость потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому, если только у нас ситуация возникает и на потребительском рынке растут цены (ничего личного, уважаемые коллеги), — ответственны все трое. У вас с яйцами всё нормально — значит, и у людей они должны быть. Решение будем принимать», — подчеркнул Володин.

Накануне ситуацию с повышением стоимости куриных яиц прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией. Отвечая на вопросы граждан о причинах повышения цен, глава государства объяснил, что в связи с общим ростом доходов граждан и спроса в экономике потребление продукта увеличилось, а объёмы его производства — нет.

При этом, как отметил российский лидер, правительство своевременно не позаботилось о дополнительных поставках товара из-за рубежа. Впрочем, по словам Путина, власти уже приняли необходимые меры для нормализации обстановки. Так, в ближайшее время должен будет вырасти импорт яиц из Турции, Белоруссии и стран ЕАЭС.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства — спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил (честно говорю): «А у граждан наших есть проблемы: рост на яйцо курицы — 40% (а в некоторых местах и больше) и на мясо куриное», — рассказал президент.

«Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства... Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — добавил он.

РИА Новости

© Гавриил Григоров

По данным Федеральной службы статистики, в ноябре 2023 года стоимость куриных яиц на российских прилавках увеличилась в среднем на 15% по сравнению с октябрём. Причём за последние 12 месяцев цены на яйца в стране выросли более чем на 40%, а в некоторых регионах — на 50—70%.

«Есть несколько факторов удорожания яиц на прилавках. В частности, многие птицефабрики используют импортное оборудование, которое заметно подорожало на фоне курсовых скачков и санкционных ограничений. Кроме того, некоторые производители покупают за границей и биоматериал, который тоже стал дороже из-за снижения курса рубля», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Помимо этого, предприятия столкнулись с эпизодическими случаями заболевания птиц, в результате чего производство дополнительно снизилось. На этом фоне россияне после увеличения цен на куриное мясо стали чаще покупать яйца, поскольку это менее дорогой источник белка, отметил в беседе с RT управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«Помимо объективных факторов, свою роль сыграло и нагнетание обстановки — во многом со стороны соцсетей или СМИ. Так было, например, с гречкой и сахаром, когда из-за сложностей с логистикой были некоторые проблемы с доставкой этих продуктов. При этом люди восприняли это как сигнал к действию и начали покупать товары сверх необходимой им нормы», — добавил Березнюк.

В ожидании стабилизации

Стремительное удорожание яиц привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Ещё в середине ноября ФАС потребовала от птицефабрик и торговых сетей отчитаться о формировании оптовых и розничных цен, а позже предложила ретейлерам ограничить наценку на все куриные яйца и не поднимать её выше 5%. При этом 15 декабря служба возбудила дела в отношении четырёх региональных производителей продукта из-за роста цен по признакам картельного сговора.

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Параллельно ситуацию взяла на контроль Генеральная прокуратура. Ведомство собирается проверить производителей и розничных продавцов на предмет нарушений и необоснованного завышения цен.

Более того, 13 декабря в правительстве России поддержали идею о временном снижении ставки таможенной пошлины на импорт куриных яиц с 15 до 0%. Поставщиков собираются освободить от уплаты взноса с 1 января до июля 2024 года. За это время в страну планируется ввезти порядка 1,2 млрд яиц.

«Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — пояснили в Министерстве экономического развития РФ.

В Минсельхозе при этом сообщили, что уже до конца текущей недели дополнительные объёмы яиц начнут поступать в Россию из Азербайджана, а позже — из Турции. Это, согласно оценке ведомства, позволит стабилизировать ценовую динамику в течение месяца.