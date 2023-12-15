«Здесь ответственность фракции КПРФ»: Володин поручил депутатам взять на контроль ситуацию с ценами на яйца
Володин указал на ответственность КПРФ за стоимость яиц
- Gettyimages.ru
- © Edwin Tan
В пятницу, 15 декабря, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента по торговле, экономической политике и аграрным вопросам держать на контроле ситуацию с ценами на яйца и курятину. Вину за недавнее удорожание этих продуктов спикер возложил на Коммунистическую партию РФ.
«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что ключевой комитет (по аграрным вопросам. — RT) возглавляется председателем от фракции КПРФ… Давайте договоримся, что за вопросы цен, за стоимость потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому, если только у нас ситуация возникает и на потребительском рынке растут цены (ничего личного, уважаемые коллеги), — ответственны все трое. У вас с яйцами всё нормально — значит, и у людей они должны быть. Решение будем принимать», — подчеркнул Володин.
Накануне ситуацию с повышением стоимости куриных яиц прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией. Отвечая на вопросы граждан о причинах повышения цен, глава государства объяснил, что в связи с общим ростом доходов граждан и спроса в экономике потребление продукта увеличилось, а объёмы его производства — нет.
При этом, как отметил российский лидер, правительство своевременно не позаботилось о дополнительных поставках товара из-за рубежа. Впрочем, по словам Путина, власти уже приняли необходимые меры для нормализации обстановки. Так, в ближайшее время должен будет вырасти импорт яиц из Турции, Белоруссии и стран ЕАЭС.
«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства — спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил (честно говорю): «А у граждан наших есть проблемы: рост на яйцо курицы — 40% (а в некоторых местах и больше) и на мясо куриное», — рассказал президент.
«Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства... Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — добавил он.
- РИА Новости
- © Гавриил Григоров
По данным Федеральной службы статистики, в ноябре 2023 года стоимость куриных яиц на российских прилавках увеличилась в среднем на 15% по сравнению с октябрём. Причём за последние 12 месяцев цены на яйца в стране выросли более чем на 40%, а в некоторых регионах — на 50—70%.
«Есть несколько факторов удорожания яиц на прилавках. В частности, многие птицефабрики используют импортное оборудование, которое заметно подорожало на фоне курсовых скачков и санкционных ограничений. Кроме того, некоторые производители покупают за границей и биоматериал, который тоже стал дороже из-за снижения курса рубля», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Помимо этого, предприятия столкнулись с эпизодическими случаями заболевания птиц, в результате чего производство дополнительно снизилось. На этом фоне россияне после увеличения цен на куриное мясо стали чаще покупать яйца, поскольку это менее дорогой источник белка, отметил в беседе с RT управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.
«Помимо объективных факторов, свою роль сыграло и нагнетание обстановки — во многом со стороны соцсетей или СМИ. Так было, например, с гречкой и сахаром, когда из-за сложностей с логистикой были некоторые проблемы с доставкой этих продуктов. При этом люди восприняли это как сигнал к действию и начали покупать товары сверх необходимой им нормы», — добавил Березнюк.
В ожидании стабилизации
Стремительное удорожание яиц привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы. Ещё в середине ноября ФАС потребовала от птицефабрик и торговых сетей отчитаться о формировании оптовых и розничных цен, а позже предложила ретейлерам ограничить наценку на все куриные яйца и не поднимать её выше 5%. При этом 15 декабря служба возбудила дела в отношении четырёх региональных производителей продукта из-за роста цен по признакам картельного сговора.
Параллельно ситуацию взяла на контроль Генеральная прокуратура. Ведомство собирается проверить производителей и розничных продавцов на предмет нарушений и необоснованного завышения цен.
Более того, 13 декабря в правительстве России поддержали идею о временном снижении ставки таможенной пошлины на импорт куриных яиц с 15 до 0%. Поставщиков собираются освободить от уплаты взноса с 1 января до июля 2024 года. За это время в страну планируется ввезти порядка 1,2 млрд яиц.
«Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — пояснили в Министерстве экономического развития РФ.
В Минсельхозе при этом сообщили, что уже до конца текущей недели дополнительные объёмы яиц начнут поступать в Россию из Азербайджана, а позже — из Турции. Это, согласно оценке ведомства, позволит стабилизировать ценовую динамику в течение месяца.
«Ситуация с ценами точно стабилизируется скоро. Возможен ещё небольшой рост до конца новогодних праздников, а потом — небольшой откат. Плюс те меры по импорту, которые принимают власти, позитивно влияют на рынок и насыщают его», — заключил Илья Березнюк.