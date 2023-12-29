Подъём с разворотом: что происходило в России с валютными курсами в 2023 году

На открытии последних торгов 2023 года российская валюта показывала неопределённую динамику на Мосбирже. В целом по итогам 12 месяцев курс доллара вырос с 72 до 90 рублей, курс евро — с 75 до 99 рублей, а курс юаня — с 10 до 12 рублей. При этом в определённый момент значения даже поднимались выше 102, 111 и 14 рублей соответственно на фоне сокращения экспортных поступлений и увеличения импорта. Впрочем, как отмечают эксперты, стабилизировать ситуацию позволили действия властей. Чем ещё запомнился уходящий год для валютного рынка — в материале RT.

В пятницу, 29 декабря, курсы иностранных валют демонстрируют неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара поднимался на 0,42% — до 89,74 рубля. Евро при этом дешевел на 0,26% — до 99,36 рубля, а стоимость юаня практически не изменилась и колебалась вблизи 12,6 рубля.

В целом за прошедшие 12 месяцев российская валюта ослабла примерно на четверть по отношению к американской, на треть к европейской и примерно на 20% к китайской. Причём если ещё летом и осенью курсы вплотную приближались к прошлогодним максимумам, то уже к концу 2023-го значения вернулись на комфортный для бюджета уровень.

«Действительно, рубль был достаточно волатильным на протяжении всего года. За это время он заметно ослаб к мировым валютам, что было связано с целым рядом причин, хотя каких-либо драматических изменений в курсе нацвалюты не произошло», — отметил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Первые торги 2023-го открылись на уровнях 72 рубля за доллар, 75 за евро и 10 за юань. При этом в течение января показатели ненадолго опускались до 67,1, 72,4 и 9,9 рубля соответственно. Эти значения стали самыми низкими в уходящем году.



В последующие месяцы курсы начали уверенно расти и уже в апреле поднялись выше 83, 95 и 12 рублей. По словам экспертов, одной из главных причин такой динамики стал усилившийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением.

Так, получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в Россию в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

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«В начале года поступления валютной выручки сократились в связи с введением западного потолка цен на российскую нефть, падением стоимости экспортируемого газа и переводом части внешнеторговых расчётов на нацвалюты. Всё это сопровождалось оттоком капитала из страны и увеличением импорта», — рассказал RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Хотя в мае ситуация на рынке несколько стабилизировалась и валютные курсы даже опускались ниже 76 рублей за доллар, 83 за евро и 11 за юань, уже в июне показатели вновь перешли к росту и в определённый момент приближались к 90, 98 и 12,4 рубля. По словам Сергея Суверова, в тот момент наряду с экономическими факторами влияние на рынок оказали и геополитические события.

«Инвесторы негативно отреагировали на попытку вооружённого мятежа. Более того, летом многие компании отправляли достаточно большие суммы на погашение внешнего долга, который, кстати, по итогам года заметно сократился. На эти цели требовались дополнительные объёмы иностранной валюты, и спрос на неё вырос, что ещё больше ослабило рубль», — добавил Суверов.

Во второй половине 2023 года дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке России продолжил усиливаться и стал ещё больше давить на рубль. Наиболее заметный рост курсов доллара, евро и юаня пришёлся на период с августа по октябрь. В течение этих трёх месяцев показатели поднимались выше 102, 111 и 14 рублей — впервые с марта 2022-го, когда страна оказалась под натиском западных санкций.

Обязательный возврат

В качестве одного из способов решения проблемы руководство страны начиная с середины октября обязало ряд крупных компаний продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для укрепления рубля. Мера затронула, в частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

По указу президента Владимира Путина эти организации теперь должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных юаней, долларов и евро. Причём минимум 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.

Как объяснял сам глава государства, произошедшее ослабление рубля было вызвано не ухудшением ситуации в экономике, а желанием ряда компаний оставлять значительную часть заработанных денег за рубежом. В связи с этим возникла необходимость в донастройке валютного контроля.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… сегодня они стабильные», — заявил Путин 13 октября.

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На фоне инициативы властей уже по итогам октября доллар на Мосбирже подешевел до 93,4 рубля, евро — до 98,8, а юань — до 12,7. При этом в ноябре значения продолжили снижаться и в определённый момент опускались до 87,7, 95,8 и 12,2 рубля соответственно.

С оглядкой на инфляцию и бюджет

Отметим, что стартовавшее в первой половине года ослабление рубля позитивно сказалось на доходах российского бюджета, поскольку при удешевлении нацвалюты казна стала получать больше денег от экспорта. По данным Минфина, если ещё в конце мая бюджетный дефицит составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже к началу декабря значение сократилось почти в четыре раза и достигло 878 млрд рублей.

Вместе с тем, по мнению Владимира Путина, произошедшее летом и в первой половине осени удешевление нацвалюты было чрезмерным и для бюджета курс доллара всё же «нужен чуть-чуть пониже». Аналогичную точку зрения ранее высказывал и министр финансов страны Антон Силуанов.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — пояснил министр.

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На фоне подъёма валютных курсов в России стала заметно дорожать зависимая от импорта продукция. Тем временем рост внутреннего спроса начал всё больше превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с дефицитом кадров. Это, в свою очередь, обернулось дополнительным подъёмом цен.

В результате если ещё в апреле годовая инфляция в стране составляла 2,3%, то к концу декабря значение увеличилось более чем втрое и приблизилось к 7,6%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития и Росстата.

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Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов ЦБ для борьбы с повышением цен. Так, при подъёме ключевой ставки кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем инфляционное давление должно ослабевать.

Причём по мере удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

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«Серьёзное повышение ставки ЦБ вместе с введением обязательной продажи выручки для экспортёров позволило нормализовать ситуацию с рублём. Плюс положение дел на внешних рынках тоже стало меняться в лучшую сторону: выросли мировые цены на нефть», — добавил Сергей Суверов.

Хотя в декабре под влиянием сезонных факторов иностранные валюты на Мосбирже вновь незначительно подорожали, динамика всё равно оказалась лучше, чем предполагали в Минфине. Так, ранее эксперты министерства оценивали вероятный курс на конец 2023 года вблизи 94,3 рубля за доллар. При этом, согласно прогнозу властей, в дальнейшем показатель должен будет складываться в диапазоне 90—92 рубля.