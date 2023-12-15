До 16% годовых: Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд

В пятницу, 15 декабря, руководство российского Центробанка в пятый раз подряд повысило ключевую ставку, подняв её с 15 до 16% годовых. Как отметили в ЦБ, темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране всё ещё остаются высокими, а к концу года уровень инфляции может составить 7—7,5%. Своими действиями регулятор намерен стабилизировать показатель вблизи отметки 4%. По мнению экспертов, целевого уровня удастся достигнуть уже в 2024 году, и тогда Банк России вновь сможет перейти к снижению процентной ставки.

В пятницу, 15 декабря, совет директоров Банка России по итогам заключительного заседания в 2023 году повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 16% годовых. Достигнутое значение стало максимальным с апреля 2022-го.

Согласно оценке регулятора, инфляционное давление в российской экономике всё ещё остаётся высоким. Так, по итогам ноября темп роста потребительских цен на товары и услуги достиг 7,5% в годовом выражении. Впрочем, по состоянию на 11 декабря показатель уже опустился до 7,1%.

«Устойчивое инфляционное давление в последние месяцы усилилось. Это объясняется более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем Банк России оценивал ранее. Об этом свидетельствуют данные о динамике экономической активности во втором полугодии 2023 года... Некоторый вклад в текущий рост цен в последние месяцы также внесли разовые проинфляционные эффекты на отдельных товарных рынках», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как полагают в Центробанке, по итогам 2023-го экономика России вырастет на 3%, а уровень годовой инфляции в стране может составить 7—7,5%. Между тем уже в 2024-м показатель должен снизиться до 4—4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи целевого уровня 4%, прогнозируют в регуляторе. Похожие оценки накануне озвучил и президент России Владимир Путин.

«К концу года (инфляция. — RT) ожидается 7,5%, может быть, чуть больше, (ближе. — RT) к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», — сказал Путин во время подведения итогов года в совмещённом формате прямой линии и большой пресс-конференции.

РИА Новости

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Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и ценовое давление ослабевает.

Если же инфляция замедляется, регулятор может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно вновь привести к оживлению деловой и потребительской активности.

«Хотя, по последним данным, инфляция уже начала замедляться, её уровень всё ещё находится на достаточно высокой отметке. Также остаются высокими инфляционные ожидания населения, а ипотека и корпоративное кредитование по-прежнему активно растут. Всё это могло стать весомым аргументом для сегодняшнего решения ЦБ», — объяснил RT управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Волнение цен

Напомним, весной 2022 года после введения западных санкций инфляция в России впервые за 20 лет приближалась к 18%. Тогда Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу 2022-го инфляция в стране упала ниже 12%, а Банк России на этом фоне перешёл к смягчению денежно-кредитной политики. Сперва регулятор постепенно вернул процентную ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

К маю 2023-го рост потребительских цен замедлился до 2,3% в годовом выражении. Впрочем, после этого показатель вновь стал заметно расти.

Как ранее отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, экономика сумела оправиться от санкционных потерь быстрее ожиданий. Отчасти глава ЦБ объяснила это возросшими бюджетными тратами в начале 2023-го, которые вместе с восстановлением доходов граждан и подешевевшими кредитами значительно поддержали внутренний спрос.

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Между тем в определённый момент рост потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Именно это и вызвало новый всплеск инфляции.

«Со спросом проблем нет, но, чтобы быстро нарастить производство, нужны ещё люди и оборудование. Вы можете переманить сотрудников с соседнего предприятия, но тогда у вашего соседа производство будет снижаться. В масштабах экономики конкуренция за одни и те же рабочие руки приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. И растущие издержки при этом предприятиям легче перекладывать на потребителя... Это ровно та ситуация, которая разворачивалась летом, но к ней ещё добавилось ослабление рубля», — заявила Набиуллина во время выступления в Госдуме 16 ноября.

Начиная с июня рубль стал заметно дешеветь, поскольку в стране усилился дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос на фоне восстановления импорта и оживления потребительской активности. Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

Так, например, в начале октября курс доллара на Мосбирже впервые с весны 2022-го поднимался выше 102 рублей, тогда как как стоимость евро и юаня достигала 108 и 14 рублей соответственно. На фоне такой динамики в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг, что привело к дополнительному ускорению инфляции.

РИА Новости

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В попытке обуздать рост цен Банк России с середины лета вновь стал ужесточать ДКП. В июле регулятор повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5%, в августе на внеплановом заседании поднял её до 12%, в сентябре довёл до 13%, а в октябре — до 15% годовых.

«Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но поверьте, все расчёты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше. Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года», — пояснила Эльвира Набиуллина.

В режиме ожидания

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 16 февраля 2024 года. Согласно пресс-релизу ЦБ, в дальнейшем регулятор будет принимать решение по ключевой ставке с учётом динамики инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки внутренних и внешних рисков.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернём инфляцию к цели на уровне 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку. Но… чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объём уже созданного за последние 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем», — отмечала Эльвира Набиуллина.

Тем не менее, по её словам, первые результаты ужесточения монетарной политики уже есть. Так, кредитная активность сейчас становится более сбалансированной, импорт начал снижаться, а рубль укрепился. В то же время за счёт повышения ставок по вкладам с сентября по октябрь россияне вернули на депозиты 200 млрд рублей, и эта тенденция должна продолжиться в ближайшие месяцы, уверена Набиуллина.

«Конечно, хочется, чтобы эффект от повышения ключевой ставки был мгновенным, но этого не бывает. Цепочка длинная, от трёх до шести кварталов, потому что банки пересматривают ставки по кредитам и депозитам, это происходит постепенно. Граждане и компании тоже далеко не сразу реагируют на новые ставки», — добавила глава ЦБ.

РИА Новости

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Как полагает Николай Рясков, в зависимости от дальнейшей динамики инфляции ЦБ может ещё раз повысить ставку в феврале, после чего возьмёт паузу, а уже во втором полугодии 2024-го начнёт её снижать. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Тренд на повышение ставки может закончиться во второй половине следующего года. Для ЦБ важно увидеть, что инфляция приблизилась к целевым ориентирам. Однако поскольку эффект от ужесточения ДКП происходит с определённым лагом по времени, заметное влияние политики ЦБ на цены мы увидим в 2024 году», — предположил эксперт.

«Фактор поддержки для рубля»

В момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта уверенно дорожала на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,44% — до 89,48 рубля, курс евро — на 0,56%, до 98,25 рубля, а курс юаня — на 0,67%, до 12,57 рубля.

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Отметим, что на фоне повышения ставки ЦБ и последующего удорожания кредитов бизнес начинает реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказывается на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов делает хранение денег в рублях более прибыльным по сравнению с долларами, евро и юанями, и это тоже способствует укреплению нацвалюты.

«Повышение ключевой ставки — это фактор поддержки для рубля. Однако сегодня динамика нацвалюты во многом определяется другим, более мощным драйвером: обязанностью экспортёров продавать валютную выручку», — рассказал RT экономист Константин Церазов.

Ранее Владимир Путин обязал ряд экспортёров возвращать из-за границы не менее 80% валютной выручки и минимум 90% этих средств переводить в рубли. Инициатива главы государства позволила увеличить предложение долларов, евро и юаней на рынке, что и привело к заметному снижению курсов по сравнению с октябрьскими максимумами.

«Указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой… всё-таки сыграл свою роль… В целом ситуация на финансовом рынке стабильная. Самое главное, обеспечить эту стабильность и предсказуемость. На мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели», — отметил президент накануне.

По мнению Сергея Суверова, при сохранении текущих условий к концу 2023-го курс доллара на Мосбирже продолжит оставаться вблизи отметки 90 рублей. В свою очередь, Константин Церазов не исключает возможность снижения показателя до 88.