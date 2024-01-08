Вслед за ключевой: как в России могут измениться процентные ставки в 2024 году

По итогам 2024 года ключевая ставка Банка России может опуститься с текущих 16 до 11%, считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги». При этом в Госдуме допускают падение планки ниже 10%. По мнению специалистов, у регулятора вновь появится возможность для смягчения монетарной политики при возвращении инфляции к целевому уровню 4%. В этом случае доходность банковских вкладов начнёт снижаться, а потребительские кредиты станут дешевле. При этом эксперты не исключают, что ЦБ начнёт опускать ключевую ставку уже весной.

Центральный банк России может вернуться к снижению ключевой ставки в апреле — июне 2024 года. Такой прогноз RT представили в агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

«Нашим базовым сценарием является постепенное снижение ставки ЦБ начиная с II квартала и её доведение примерно до 11—12% к концу 2024 года. Однако конкретные темпы будут полностью зависеть от инфляционной динамики», — рассказал RT старший управляющий директор НКР Александр Проклов.

Похожей оценки придерживается председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат не исключает возможности торможения инфляции весной до 6—7% в годовом выражении, а ближе к осени — до 4—4,5%. В этом случае к концу 2024-го Банк России сможет опустить процентную ставку даже ниже 10%, считает собеседник RT.

«В I квартале ставка сохранится на текущем уровне, но по мере замедления роста цен она пойдёт вниз и может дойти до 7—9% по итогам года. В принципе Центробанк уже взял инфляцию под контроль и будет внимательно следить за ценообразованием. Плюс у нас достаточно сбалансированный бюджет с небольшим дефицитом. Таким образом, нынешняя политика ЦБ, выверенные действия правительства в рамках принятого бюджета и общее улучшение ситуации в экономике — всё это позволяет говорить, что ставка будет снижаться», — пояснил Аксаков.

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Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае заметного роста цен регулятор повышает ставку, и, как следствие, кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и ценовое давление ослабевает.

Если же инфляция замедляется, регулятор может, напротив, вернуться к снижению ставки. Это, в свою очередь, должно привести к оживлению деловой и потребительской активности, поскольку кредиты станут дешевле, а хранение денег на депозитах будет менее прибыльным.

В жёстких условиях

Напомним, весной 2022 года, после начала СВО и введения западных санкций, инфляция в России впервые за 20 лет поднималась почти до 18%. Тогда Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых, а правительство приняло комплекс антикризисных мер, что спустя некоторое время позволило стабилизировать ситуацию в экономике и замедлить рост цен.

Так, уже к концу 2022-го инфляция в стране упала ниже 12%, а Банк России на этом фоне перешёл к смягчению монетарной политики. Сперва регулятор постепенно вернул ставку к досанкционным 9,5%, а затем опустил до 7,5%.

К маю 2023-го рост потребительских цен замедлился до 2,3% в годовом выражении. Впрочем, после этого показатель вновь стал заметно расти и к началу 2024 года составил около 7,6%.

Как ранее отмечали власти, экономика оправилась от санкционных потерь быстрее ожиданий и по итогам 2023-го выросла сразу на 3,5%. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла это возросшими бюджетными тратами в начале года, которые вместе с восстановлением доходов граждан и подешевевшими кредитами значительно поддержали внутренний спрос.

Между тем в определённый момент рост потребления стал превышать возможности расширения производства товаров и услуг, поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой кадров. Именно это и вызвало повторный всплеск инфляции, считает глава ЦБ.

«Со спросом проблем нет, но, чтобы быстро нарастить производство, нужны ещё оборудование и люди. Вы можете переманить сотрудников с соседнего предприятия, но тогда у вашего соседа производство будет снижаться. В масштабах экономики конкуренция за одни и те же рабочие руки приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. И растущие издержки при этом предприятиям легче перекладывать на потребителя... Это ровно та ситуация, которая разворачивалась летом, но к ней ещё добавилось ослабление рубля», — поясняла Набиуллина.

В июне 2023-го рубль стал заметно дешеветь, поскольку в стране усилился дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани начали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса резко вырос на фоне восстановления импорта и оживления потребительской активности.

Возросшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля. В результате на фоне возросших валютных курсов в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг, что обернулось дополнительным ускорением инфляции.

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В попытке обуздать рост цен Банк России с середины лета вновь стал поднимать ключевую ставку и в декабре довёл её до 16% годовых. По словам Эльвиры Набиуллиной, если бы регулятор не решился на очередное ужесточение ДКП, «инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее».

При этом, как отметила глава ЦБ, ставка действует не сразу и основной эффект от её повышения можно будет увидеть только в наступившем году. Так, в 2024-м Центробанк рассчитывает замедлить инфляцию до 4—4,5% и в дальнейшем поддерживать её вблизи целевых 4%. Впрочем, для достижения этого уровня денежно-кредитные условия в стране могут оставаться жёсткими ещё продолжительное время, не исключают в регуляторе.

«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели... Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Курс на смягчение

Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства, с учётом последних решений ЦБ в ближайшее время максимальные процентные ставки по вкладам населения до 90 дней будут находиться в диапазоне 15—17%. В то же время средний процент по необеспеченным потребительским кредитам составит около 21—27% годовых.

«Рыночные ставки по ипотеке без учёта льготных программ будут составлять 15—17%, что будет сдерживать рост цен на недвижимость на вторичном рынке. В сегменте автокредитования средние ставки будут находиться около 20% по новым автомобилям и доходить до 35% по подержанным», — говорится в исследовании НРА.

РИА Новости

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Если по мере торможения инфляции ЦБ вернётся к смягчению монетарной политики, то ставки по банковским продуктам вновь начнут снижаться, но будут падать с разной скоростью. Такую точку зрения в комментарии RT выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Проценты по потребительским кредитам и ипотеке начнут постепенно опускаться вслед за ключевой ставкой, но это снижение может произойти не сразу, а с лагом в несколько месяцев. Думаю, по итогам года они просядут примерно на два — четыре процентных пункта. Ставки по депозитам также будут снижаться, но гораздо быстрее, чем по займам», — предположил Антонов.

В то же время Анатолий Аксаков допускает более значимое снижение ставок. По его мнению, к концу 2024-го доходность банковских вкладов упадёт до 6—8%, а проценты по потребительским кредитам — до 9—11% годовых.

«Если говорить об ипотеке, то этот кредит традиционно является наиболее обеспеченным и надёжным по сравнению с другими банковскими продуктами, поэтому здесь средняя рыночная ставка может вернуться к 8—10% годовых. При этом по льготным ипотечным программам проценты, как и сейчас, будут ещё меньше», — пояснил Аксаков.

Ниже рынка

Напомним, сегодня в России на рынке жилья действует несколько кредитных программ с государственной поддержкой. В частности, речь идёт о льготной, семейной, дальневосточной, арктической и IT-ипотеке.

По условиям льготной программы все жители страны могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке 8% годовых. В рамках семейной ипотеки россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять кредит под 6% (5% для Дальневосточного федерального округа).

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Обе программы предусматривают выдачу кредита на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся объекте, на возведение частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под его строительство. При этом семейная ипотека позволяет купить вторичку жителям ДФО.

Россияне с детьми могут взять ипотеку под 6% годовых при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. В свою очередь, кредитный лимит по ипотеке под 8% установлен на уровне 6 млн рублей для всех субъектов РФ.

Также отметим, что воспользоваться условиями обеих программ можно до 1 июля 2024 года. Впрочем, семейную ипотеку власти собираются продлевать, о чём ранее заявил президент страны Владимир Путин.

«Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки», — сказал Путин 14 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

РИА Новости

Кроме того, до конца 2030 года молодые семьи, а также работники медицинских и образовательных организаций в ДФО и Арктической зоне России могут оформить жилищный кредит под 2% годовых. Максимальная сумма по таким займам составляет 9 млн рублей.

Эти деньги также можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Кроме того, участники программ могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и моногородах на территории ДФО и Арктической зоны.

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В то же время российские работники IT-сферы могут до 31 декабря 2024 года взять ипотеку под 5% годовых. Для оформления такого кредита в регионах с населением менее 1 млн человек доход специалиста в возрасте от 36 до 50 лет должен превышать 70 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), в более крупных субъектах РФ — 120 тыс. рублей, а в Москве — 150 тыс. рублей.

В первом случае максимальный размер субсидируемого займа составит 9 млн рублей, а в остальных — 18 млн. Деньги можно направить на те же цели, что и по программе льготной ипотеки. При этом молодые сотрудники IT-компаний (до 35 лет) могут оформить субсидируемый кредит вне зависимости от уровня зарплаты.

Отметим, что по условиям программ с господдержкой сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита. При этом если по льготной ипотеке размер минимального первого взноса составляет 30% от стоимости жилья, то по остальным инициативам — 20%.