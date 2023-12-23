Обновление параметров: как в России изменились условия льготных ипотечных программ

С 23 декабря в России на рынке недвижимости заработали новые условия субсидируемых кредитных программ. В рамках льготной ипотеки минимальный первый взнос вырос с 20 до 30%, а предельная сумма займа стала единой для всех регионов страны и теперь составляет 6 млн рублей. По мнению экспертов, нововведения позволят отсеять ненадёжных заёмщиков, охладить ажиотажный спрос и ослабить нагрузку на бюджет страны. В то же время параметры семейной ипотеки правительство по поручению президента решило не менять, а кредитные лимиты по дальневосточной и арктической программам повышены с 6 млн до 9 млн рублей.

В субботу, 23 декабря, в России вступило в силу постановление правительства об изменении некоторых параметров льготных ипотечных программ. Документ был утверждён кабмином в конце прошлой недели и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей», — пояснили в Министерстве финансов РФ.

Сегодня льготная ипотека позволяет всем жителям страны оформить заём на приобретение жилья под процент вдвое ниже рыночной ставки (сейчас она превышает 16% годовых). Программа действует до 1 июля 2024 года. При этом до настоящего момента минимальный размер первого взноса был установлен на уровне 20% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита при покупке недвижимости в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях составляла 12 млн рублей.

По словам экспертов, решение российского руководства ужесточить условия программы призвано отсеять неблагонадёжных заёмщиков и предотвратить возможный перегрев рынка. Кроме того, за счёт ожидаемого снижения выдачи льготной ипотеки власти стремятся ослабить нагрузку на федеральный бюджет.

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«Нововведения позволят охладить ажиотажный спрос, который стал одной из главных причин возросшей разницы между стоимостью новостроек и вторички за последнее время. Минфин пытается стабилизировать рынок недвижимости и одновременно сократить бюджетные траты на финансирование программы, поэтому было решено повысить порог входа, увеличив первый взнос», — объяснил RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Напомним, программу льготной ипотеки впервые запустили ещё в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии. Как ранее отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, инициатива оказалась полезной на первых этапах, но позже привела к стремительному удорожанию новостроек и, как следствие, серьёзному разрыву цен на первичном и вторичном рынках жилья.

Так, по данным Росстата, если ещё в конце 2019 года квадратный метр в строящемся объекте продавался в среднем по стране за 64 тыс. рублей, а на вторичном рынке — примерно за 59 тыс. рублей, то к октябрю 2023-го значения выросли до 134 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно. Таким образом, всего за несколько лет разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках в России увеличилась более чем в четыре раза — с 9 до 41%.

«Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен. В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года... Широкие льготные программы, конечно, очень полезны как временная антикризисная мера, если спрос резко снижается. Но в перспективе целесообразно перейти к адресным программам», — заявила Набиуллина 16 ноября в Госдуме.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Одной из таких адресных программ глава ЦБ считает семейную ипотеку. По её условиям россияне с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке — 6% годовых. Причём у жителей Дальневосточного федерального округа есть возможность взять такой кредит под 5%.

Инициатива также действует до конца июня следующего года и пользуется большим спросом у россиян. При этом на фоне ужесточения льготной ипотеки правительство по поручению президента Владимира Путина не стало менять параметры семейной.

Так, минимальный первый взнос по ней всё ещё составляет 20%, а взять кредит можно на покупку недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Более того, в настоящий момент руководство страны обсуждает возможность продления программы после 1 июля 2024-го.

«Во многом это политический шаг. Власти стремятся поддерживать рождаемость и оказывать поддержку родителям, а семейная ипотека — это как раз одна из таких мер, которая позволяет россиянам с детьми улучшать свои жилищные условия», — отметил в разговоре с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

В пользу регионов

Помимо льготной ипотеки, с 23 декабря в России изменились условия дальневосточной и арктической программ. Максимальная сумма кредита по ним была увеличена с 6 млн до 9 млн рублей.

Отметим, что обе инициативы позволяют молодым семьям, а также работникам медицинских и образовательных организаций в ДФО и Арктической зоне России оформить жилищный кредит под 2% годовых. Банки будут выдавать ипотеку на этих условиях до конца 2030 года.

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Заёмные деньги также можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Кроме того, участники программ могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на территории ДФО и Арктической зоны.

«Кредитный лимит по дальневосточной и арктической ипотеке был увеличен в связи с удорожанием жилья на этих территориях. Сегодня приобрести здесь хороший объект за 6 млн рублей достаточно сложно, поэтому риелторы стали предлагать покупателям серые схемы, что увеличивало риски для потенциальных клиентов. Теперь максимальная сумма кредита повышена, и у людей появилось больше возможностей улучшить жилищные условия», — объяснила RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.