Обновление параметров: как в России изменились условия льготных ипотечных программ
В России изменились условия льготной, дальневосточной и арктической ипотеки
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
В субботу, 23 декабря, в России вступило в силу постановление правительства об изменении некоторых параметров льготных ипотечных программ. Документ был утверждён кабмином в конце прошлой недели и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей», — пояснили в Министерстве финансов РФ.
Сегодня льготная ипотека позволяет всем жителям страны оформить заём на приобретение жилья под процент вдвое ниже рыночной ставки (сейчас она превышает 16% годовых). Программа действует до 1 июля 2024 года. При этом до настоящего момента минимальный размер первого взноса был установлен на уровне 20% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита при покупке недвижимости в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях составляла 12 млн рублей.
По словам экспертов, решение российского руководства ужесточить условия программы призвано отсеять неблагонадёжных заёмщиков и предотвратить возможный перегрев рынка. Кроме того, за счёт ожидаемого снижения выдачи льготной ипотеки власти стремятся ослабить нагрузку на федеральный бюджет.
«Нововведения позволят охладить ажиотажный спрос, который стал одной из главных причин возросшей разницы между стоимостью новостроек и вторички за последнее время. Минфин пытается стабилизировать рынок недвижимости и одновременно сократить бюджетные траты на финансирование программы, поэтому было решено повысить порог входа, увеличив первый взнос», — объяснил RT директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Напомним, программу льготной ипотеки впервые запустили ещё в 2020 году для поддержки спроса на недвижимость в период пандемии. Как ранее отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, инициатива оказалась полезной на первых этапах, но позже привела к стремительному удорожанию новостроек и, как следствие, серьёзному разрыву цен на первичном и вторичном рынках жилья.
Так, по данным Росстата, если ещё в конце 2019 года квадратный метр в строящемся объекте продавался в среднем по стране за 64 тыс. рублей, а на вторичном рынке — примерно за 59 тыс. рублей, то к октябрю 2023-го значения выросли до 134 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно. Таким образом, всего за несколько лет разница между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках в России увеличилась более чем в четыре раза — с 9 до 41%.
«Проблема в том, что застройщики не могут быстро увеличить объём строящегося жилья и взрывной рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен. В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года... Широкие льготные программы, конечно, очень полезны как временная антикризисная мера, если спрос резко снижается. Но в перспективе целесообразно перейти к адресным программам», — заявила Набиуллина 16 ноября в Госдуме.
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Одной из таких адресных программ глава ЦБ считает семейную ипотеку. По её условиям россияне с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке — 6% годовых. Причём у жителей Дальневосточного федерального округа есть возможность взять такой кредит под 5%.
Инициатива также действует до конца июня следующего года и пользуется большим спросом у россиян. При этом на фоне ужесточения льготной ипотеки правительство по поручению президента Владимира Путина не стало менять параметры семейной.
Так, минимальный первый взнос по ней всё ещё составляет 20%, а взять кредит можно на покупку недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Более того, в настоящий момент руководство страны обсуждает возможность продления программы после 1 июля 2024-го.
«Во многом это политический шаг. Власти стремятся поддерживать рождаемость и оказывать поддержку родителям, а семейная ипотека — это как раз одна из таких мер, которая позволяет россиянам с детьми улучшать свои жилищные условия», — отметил в разговоре с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.
В пользу регионов
Помимо льготной ипотеки, с 23 декабря в России изменились условия дальневосточной и арктической программ. Максимальная сумма кредита по ним была увеличена с 6 млн до 9 млн рублей.
Отметим, что обе инициативы позволяют молодым семьям, а также работникам медицинских и образовательных организаций в ДФО и Арктической зоне России оформить жилищный кредит под 2% годовых. Банки будут выдавать ипотеку на этих условиях до конца 2030 года.
Заёмные деньги также можно потратить на покупку готового жилья или недвижимости в строящемся объекте и на возведение частного дома своими силами или по договору подряда. Кроме того, участники программ могут приобрести вторичное жильё в сельской местности и в моногородах на территории ДФО и Арктической зоны.
«Кредитный лимит по дальневосточной и арктической ипотеке был увеличен в связи с удорожанием жилья на этих территориях. Сегодня приобрести здесь хороший объект за 6 млн рублей достаточно сложно, поэтому риелторы стали предлагать покупателям серые схемы, что увеличивало риски для потенциальных клиентов. Теперь максимальная сумма кредита повышена, и у людей появилось больше возможностей улучшить жилищные условия», — объяснила RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.