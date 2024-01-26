«Чувство неуверенности в будущем»: почему в Германии ухудшаются потребительские и деловые настроения

Потребительский климат в Германии ухудшился рекордно последние 11 месяцев. По данным немецких специалистов, население всё более скептически оценивает положение дел в экономике на фоне удорожания товаров и услуг, а также общей неуверенности в будущем. Причём аналогичные настроения преобладают и в бизнес-среде: по результатам опросов предпринимателей, текущая ситуация стала самой тяжёлой с лета 2020 года, когда страна переживала последствия COVID-19. По мнению аналитиков, ФРГ «увязла в рецессии», а ответственность за это лежит на Федеральном правительстве. В частности, отправной точкой нынешних трудностей эксперты считают санкционную политику Берлина в отношении Москвы.

Население Германии всё более скептически оценивает нынешнее положение дел в экономике страны. Такой вывод следует из опубликованного в пятницу, 26 января, ежемесячного отчёта международной исследовательской компании GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).

Согласно результатам исследования, после умеренного роста в конце 2023 года индекс потребительского климата в ФРГ неожиданно снизился в начале 2024-го и достиг -29,7 пункта. Значение стало минимальным за последние 11 месяцев.

«Подобные результаты свидетельствуют о том, что надежды на устойчивое восстановление потребительских настроений придётся отложить на будущее. Кризисы и войны, а также постоянно высокая инфляция, вызывают у потребителей чувство неуверенности в будущем… Обеспокоенность систематически высокими ценами на продовольствие и энергоносители снижает надёжность планирования», — говорится в докладе.

Похожие настроения сегодня преобладают и в предпринимательской среде Германии, о чём накануне сообщили в немецком Институте экономических исследований Ifo. По данным опроса, пессимизм продолжает усиливаться в большинстве ключевых отраслей, а общая оценка текущей ситуации стала наихудшей с июля 2020 года, когда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

«Ожидания (компаний. — RT) на грядущие месяцы в очередной раз стали более пессимистичными. Экономика Германии увязла в рецессии», — отметили в организации.

Как ранее подсчитали специалисты Федерального статистического управления ФРГ, в 2023 году объём валового внутреннего продукта Германии сократился на 0,3%. При этом в условиях замедления роста глобального товарооборота в 2024-м страну может ждать ещё больший спад ВВП — на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики Института немецкой экономики (IW).

«Плохие условия в мировой торговле — не единственная причина продолжающейся рецессии. Федеральное правительство сыграло решающую роль в этом кризисе», — заявил глава IW Михаэль Хютер.

Похожую точку зрения в интервью RT выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. По его мнению, главным вызовом для экономики Германии и Евросоюза в целом стали последствия антироссийских санкций.

«Сейчас в государствах ЕС, включая ФРГ, складывается не очень позитивная картина. Во многом это связано с высокой инфляцией и эффектом от введённых ограничений против России. Традиционно санкции влияют не только на экономику страны, против которой вводятся, но и на тех, кто их накладывает», — пояснил эксперт.

Эффект бумеранга

Напомним: после начала СВО, в феврале 2022 года, Берлин вместе с другими странами ЕС ввёл в отношении Москвы уже 12 пакетов различных рестрикций. В результате, по данным Еврокомиссии, под ограничения подпала почти половина экспорта из Европы в Россию (примерно на €43,9 млрд в год) и около 60% поставок из РФ в ЕС (на €91,2 млрд).

Так, например, Евросоюз отказался продавать Москве предметы роскоши, машины, оборудование, квантовые компьютеры, современные полупроводники, электронные компоненты, программное обеспечение и другие технологии. Одновременно ЕС запретил завозить из России нефть и нефтепродукты морем, а также импортировать уголь, сталь, золото, цемент, древесину, бумагу, морепродукты, спиртные напитки, сигареты, косметику и ряд других товаров.

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Наряду с этим Евросоюз резко уменьшил закупки российского газа. Прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию, а транспортировка газа в Германию по системе «Северный поток» стала невозможной в результате теракта на магистралях.

«Первые десять санкционных пакетов принимались в скорострельном режиме и не были особо продуманы, что вызвало эффект бумеранга и вскоре создало трудности самим европейцам. После отказа от наших углеводородов ЕС пришлось покупать более дорогое сырьё у других поставщиков. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на энергию во всей Европе, включая Германию. То есть, по сути, санкции стали отправной точкой текущих трудностей ФРГ», — рассказал RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Как отмечают эксперты, удорожание энергоресурсов по цепочке привело к увеличению стоимости целого ряда других товаров и услуг. На этом фоне если ещё до санкций уровень годовой инфляции в Германии составлял 4,9%, то уже осенью 2022-го показатель впервые за полвека поднялся выше 10%.

Аналогичную ситуацию можно было наблюдать и во всех остальных странах ЕС. Для обуздания цен Европейский центробанк (ЕЦБ) стал резко поднимать процентные ставки, хотя до этого на протяжении длительного периода удерживал их около нуля. За счёт такого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

Хотя по итогам осени 2023-го годовые темпы роста цен в ФРГ замедлились до 3,2%, уже в декабре показатель вновь начал расти и поднялся до 3,7%. При этом заметно подорожавшие кредиты всерьёз осложнили работу бизнеса и жизнь граждан, отмечают экономисты.

«Для компаний повышение ставок оказалось наибольшей проблемой, так как предприятия часто прибегают к рефинансированию займов, причём на регулярной основе. Поэтому с подорожанием обслуживания кредитов многие производства начали закрываться. Население, в свою очередь, просто перешло на сберегательную модель поведения и стало сокращать свои потребительские расходы», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Цепная реакция

По словам Александра Данильцева, с 2009 года процентные ставки в Европе оставались предельно низкими, и за это время люди и бизнес привыкли к дешёвым кредитам. В результате отказ от мягкой ДКП оказался «болезненным событием» для населения и компаний. При этом, как полагает эксперт, ослабление экономической активности в Германии может негативно отразиться и на всех остальных государствах ЕС.

«Германия не только крупнейшая экономика объединения, но и важный донор в плане финансирования всех проектов союза. Кроме того, Берлин оказывает значимую финансовую помощь странам Восточной Европы, включая Польшу и Прибалтику. Так что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Германии у этих государств могут возникнуть трудности в получении такой поддержки», — пояснил Данильцев.

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По данным Еврокомиссии, в 2023 году рост ВВП ЕС замедлился почти в шесть раз по сравнению с 2022-м и составил лишь 0,6%. Причём, помимо Германии, с рецессией столкнулись ещё девять государств объединения. Речь идёт о Латвии (-0,2%), Литве и Чехии (-0,4%), Австрии и Швеции (-0,5%), Люксембурге (-0,6%), Венгрии (-0,7%), Ирландии (-0,9%) и Эстонии (-2,6%).

Для сравнения: российская экономика по итогам прошлого года сумела полностью оправиться от санкционных потерь и, по оценкам властей, выросла на 4%. Тем не менее европейское руководство собирается усилить санкционное давление на Москву и уже обсуждает подготовку 13 пакета ограничений. По информации агентства Bloomberg, новые рестрикции планируется ввести 24 февраля.