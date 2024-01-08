Бывшее правительство Польши мешало проведению расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», пишет The Wall Street Journal. Указывается, что польские чиновники скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых украинских диверсантов по территории республики. Как отмечает издание, ссылаясь на европейских следователей, теракт, скорее всего, был совершён киевским режимом через территорию Польши.

Министерства и ведомства Польши избегали сотрудничества с европейскими следователями, которые занимаются выяснением обстоятельств теракта на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по территории Польши. Теперь следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, пришедшее к власти в декабре, поможет пролить свет на эту историю», — приводит текст сообщения ИноТВ.

На этом фоне следователи из ЕС полагают, что атака на трубопроводы была осуществлена Украиной через территорию Польши. Однако из-за нежелания Варшавы полностью сотрудничать сложно установить, произошла ли диверсия с ведома бывшего польского правительства или нет, отмечает издание.

В декабре 2023 года правительству премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не удалось получить вотум доверия в сейме. После этого главой кабмина был назначен Дональд Туск.

Матеуш Моравецкий

globallookpress.com

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По данным WSJ, теперь ряд высокопоставленных европейских чиновников рассматривают возможность обращения в офис нового премьер-министра Польши за помощью в расследовании крупнейшего акта диверсии на Европейском континенте со времён Второй мировой войны.

При этом в материале подчёркивается, что любое предположение о том, что Польша, член НАТО, может скрывать информацию о нападении на союзника, способно подорвать доверие внутри альянса. К тому же в Москве могут расценить поведение Польши, намекающее на её причастность к диверсии, как агрессивный акт со стороны НАТО.

«Трубопроводы «Северный поток», соединяющие Россию с Германией по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года. Это усилило давление на Германию и другие страны, вынудив их стать независимыми от поставок российского топлива», — заключили в WSJ.

«Польша выступает против всего, что за Россию»

Польша «больна яростной русофобией», заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Я бы даже сказал, что они русоненавистники по своей сути. Польша выступает против всего, что за Россию. Нормальное расследование принесёт пользу России. Это, собственно говоря, суть польской политики как таковой, вне зависимости от того, кто там премьер и президент», — подчеркнул он.

Как считает политолог Александр Дудчак, не стоит ожидать хоть какой-либо достоверной информации от Запада относительно подрыва российских экспортных газопроводов.

Также по теме «Никакого прогресса»: почему Венгрия раскритиковала расследование подрыва «Северных потоков» в странах ЕС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «возмутительным и скандальным» тот факт, что в деле об атаках на трубопроводы...

«Они просто будут переводить стрелки друг на друга. И в конце концов останется виноватым тот, у кого меньше возможностей для оказания сопротивления, — сказал собеседник RT. — Польша — известная американская «собачья будка» в Европе, которая «лает» по команде хозяина. И то, что она могла участвовать в операции подрыва «Северных потоков», вполне вероятно».

Подрыв трубопроводов

Расследование взрывов, произошедших 26 сентября 2022 года на российских экспортных трубопроводах, инициировали три страны ЕС — Германия, Дания и Швеция. Между тем, согласно расследованию американского журналиста и лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, атаку на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» провели США и их союзники, в частности Норвегия, которая помогала в установке взрывных устройств американскими водолазами ВМС под прикрытием учений НАТО.

В Москве также не раз заявляли, что именно Соединённые Штаты имеют прямое отношение к диверсии.

В частности, Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявлял следующее: «Не мы взорвали «Северный поток — 1» и частично «Северный поток — 2», это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал».

В октябре 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто называл «возмутительным и скандальным» тот факт, что в деле об атаках на трубопроводы «Северный поток» не было достигнуто никакого прогресса. Он подчеркнул, что в расследовании его обстоятельств странами ЕС не наблюдается ни прогресса, ни намерения его добиться.