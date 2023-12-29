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Посол Нечаев: ФРГ не делится деталями расследования по «Северным потокам»

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Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил в интервью РИА Новости, что власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг «Северных потоков»

«Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», — сказал дипломат.

При этом, по его словам, трудно поверить, что ЕС не смогли более чем за год раскрыть произошедший у них «под носом» теракт, имея в своём распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала СВО.

Также президент России Владимир Путин выразил мнение, что подрыв «Северных потоков», скорее всего, устроили американцы.

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